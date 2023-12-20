الاتحاد الروسي لكرة القدم يصوّت على رفض الانضمام إلى الاتحاد الآسيوي

صوّت الاتحاد الروسي لكرة القدم بالرفض على الانضمام إلى الاتحاد الآسيوي والخروج من نظيره الأوروبي (ويفا) الأربعاء، بعد شهورٍ من التفكير والتهديد بمغادرة اتحاد القارة العجوز الذي استبعده من منافساته إثر غزو القوات الروسية لأوكرانيا في فبراير 2022.

ونقلت وكالة تاس للأنباء الروسية عن نائب رئيس الاتحاد أحمد أيداميروف قوله "قررنا عدم الانتقال (من الاتحاد الأوروبي) إلى آسيا. لقد أيّد الجميع هذا القرار بالإجماع".

وقال ميخائيل غيرشكوفيتش عضو اللجنة التنفيذية في اتحاد اللعبة المحلي "لقد صوّتنا بالإجماع ضده (الخروج) لأنه لا توجد ضمانات من (الاتحاد الدولي) الفيفا"، لقبول هذا التغيير، في حديثه مع الوكالة الروسيّة.

وأضاف "لقد قررنا مواصلة الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، وسنرى كيف يتطوّر الوضع في العام المقبل".

وكان من الممكن أن يكون للانتقال إلى الاتحاد الآسيوي عواقب ماليّة كبيرة على الأندية الروسيّة.

وأنُشئت بداية العام مجموعة عمل مع الاتحاد الأوروبي لمناقشة إمكانية عودة الأندية الروسية إلى المسابقات الأوروبية (دوري الأبطال، يوروبا ليغ وكونفرنس ليغ)، كما عودة المنتخبات إلى البطولات القاريّة.

ولا يشارك أي نادٍ روسيّ في البطولات الأوروبية، كما لم تخض روسيا تصفيات كأس أوروبا 2024 التي تحتضنها ألمانيا من 14 يونيو إلى 16 يوليو.

واستبعد الاتحاد الروسي من المشاركة في البطولات التي ينظّمها الاتحاد الأوروبي في 28 فبراير 2022، بعد أربعة أيامٍ على غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

ومنذ ذلك الوقت، احتدم النقاش في روسيا بين المطالبين بالخروج من الاتحاد الأوروبي مع المخاطرة بعدم القدرة على العودة، والمدافعين عن الوضع الراهن في انتظار انتهاء الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربيّة.

وكان "ويفا" قد سمح بعودة المنتخبات الروسية تحت 17 عاماً إلى مسابقاته، وهو قرارٌ لم يُرضِ أوكرانيا وحليفتها بولندا، ممّا أثار مخاوف من مقاطعة اتحادَي البلدين للمسابقات الأوروبية.

وعاد الاتحاد القاري عن هذا القرار لأنه "لم يتم التوصل الى حل فني من أجل السماح للفرق الروسية باللعب".

وسارع الاتحاد الأوكراني الى الترحيب بقرار الاتحاد القاري، قائلاً "لن يسمح +ويفا+ للفرق الروسية دون 17 عاماً بالمنافسة. نشكر شركاءنا الأوروبيين على دعمهم لأوكرانيا".

وكان القرار الصادر في سبتمبر سيسمح لجميع الفرق الروسية تحت 17 عاماً من ذكور وإناث بالعودة الى مسابقات الاتحاد الأوروبي "خلال هذا الموسم... حتى لو كانت القرعة (لمسابقاته) قد أجريت".

ومع ذلك، قال الاتحاد الأوروبي في حينها إن الفرق الروسية لن تتمكن من اللعب على أرضها، كما لن يُسمح لها برفع علم البلاد وعزف نشيدها وارتداء الزيّ الرياضي الوطني.

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