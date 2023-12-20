شركة لنجيب ساويرس تستثمر 10 مليارات دولار في دبي

كشف الملياردير المصري نجيب ساويرس أن شركته «أورا ديفلوبرز» تعتزم تطوير مشروع عقاري في دبي باستثمارات إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار.

ويمتد المشروع على مساحة 20 مليون متر مربع على شواطئ دبي في منطقة غنتوت، على أن يتم تطويره خلال 10 سنوات وهو في مرحلة التصميم حالياً.

وأوضح ساويرس أن الشركة تتطلع إلى تحقيق مبيعات بنحو 15 مليار دولار.

وقبل نحو أسبوعين قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إنه يعتزم استثمار نحو 15 مليار دولار في الإمارات.

هذا وحققت شركة «أورا ديفلوبرز» مبيعات بقيمة 55 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري، في 11 شهراً.