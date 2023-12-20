«أبوظبي الإسلامي» يقدم تسهيلاً مستداماً بمليار درهم إلى «الدار»

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن تقديم تسهيل مستدام بقيمة مليار درهم لصالح شركة الدار العقارية

(الدار). وذلك لدعم التحول الاستراتيجي لشركة الدار نحو التمويل المستدام لتمويل مشاريعها واستثماراتها. وتساهم هذه الصفقة في رفع إجمالي تسهيلات التمويل البيئي والاجتماعي والمؤسسي للشركة إلى 4.8 مليارات درهم. كما تؤكد هذه الاتفاقية التزام مصرف أبوظبي الإسلامي وشركة الدار بدعم المشاريع المفيدة للبيئة والمجتمع، والتي تتماشى مع الطموحات والأهداف الوطنية، بما في ذلك مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقاد مصرف أبوظبي الإسلامي هذه الصفقة باعتباره المزود الوحيد للتسهيلات؛ حيث تعتزم شركة الدار استخدام العائدات لتمويل مشاريع مستدامة مثل المباني الخضراء، وتحديث العقارات بهدف تعزيز كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، وتدابير مكافحة التلوث، ومصادر الطاقة المتجددة.

وقال محمد الفهيم، الرئيس التنفيذي لقطاع لخدمات المصرفية للشركات بالإنابة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: «يؤكد قيامنا بتقديم تسهيلات بقيمة مليار درهم لشركة الدار العقارية التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بالاستدامة، ويعكس الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المصرفي في تسريع التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. ونحن نتطلع إلى مشاركة جهود شركة الدار الهادفة إلى إزالة الكربون من قطاع العقارات، والتعزيز من شراكتنا لدعم مساهمتها في الوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون. وسيواصل المصرف جهوده الرامية لتمكين الشركات من تبني المزيد من ممارسات الاستدامة، والتي تساهم بدورها في معالجة التغير المناخي، ودعم تمويلات المشاريع والمبادرات المستدامة، تماشياً مع استراتيجيتنا في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومع إطار عملنا للتمويل المستدام».

ومن جانبه قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في شركة الدار: «تتبع شركة الدار استراتيجية نمو تحولية، وتعمل على تنفيذ برنامج صارم لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050؛ حيث يركز نهجنا على الشراكة، ويساهم التمويل المستدام بدور حاسم في تحقيق أهدافنا. ويسعدنا توسيع علاقتنا مع مصرف أبوظبي الإسلامي دعماً لطموحاتنا في تحقيق مزيد من التقدم على صعيد الاستدامة خلال السنوات المقبلة».