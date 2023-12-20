3 شركات تتأهل لعطاء إطلاق خدمات جواز السفر الإلكتروني

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة، الأربعاء، تأهل 3 شركات لعطاء إطلاق خدمات جواز السفر الإلكتروني.

وقال الوزير

إن المرحلة الحالية الخاصة بالعطاء هي مرحلة الاعتراضات والمدد القانونية للاعتراض، وذلك في تصريح للمملكة.

ولفت إلى أن فتح العروض المالية سيكون مع نهاية فترة الاعتراض.

طرحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، في أيار 2023، عطاء محليا ودوليا خاصا للشركات لتقديم عروض فنية لإطلاق خدمات جواز السفر الإلكتروني في الأردن.

وحول أهمية الانتقال لخطوة الجواز الإلكتروني بظل وجود الجواز التقليدي قال هناندة إن هذا التطور الطبيعي لجوازات السفر وانتقالها من الجوازات التقليدية إلى الجوازات الإلكترونية المزودة بشرائح والتي يسهل تحميلها ببيانات أو بصمات بيومترية أو قراءتها بطرق مختلفة سواء من خلال أجهزة طرفية أو عن بعد بتقنيات مختلفة.

وشدد هناندة على أنه يستحال تزوير بيانات جواز السفر الإلكتروني.

الوزارة، عرفت جواز السفر الإلكتروني، في وقت سابق، أنه "جواز سفر يحتوي على شريحة إلكترونية يخزن عليها جميع المعلومات الخاصة بمالك الجواز".

وأشار إلى أن الجواز الإلكتروني سيكون متطلبا أساسيا لدخول كثير من الدول.

وبين أن زيادة انتشار الجواز الإلكتروني ستسهل إجراءات السفر في المطارات والجهات التي تتطلب جواز السفر.