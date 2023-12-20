"جافزا" توقع اتفاقية مع مجموعة "ترانس وورلد" لإنشاء مركز لوجستي متطور لتوزيع البضائع الجافة

(MENAFN
- Edelman) دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 20 ديسمبر 2023: أعلنت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، عن توقيع اتفاقية مع مجموعة "ترانس وورلد" التي تعمل في مجال العمليات اللوجستية المتكاملة وحلول النقل البحري، بهدف إنشاء مركز لوجستي متطور لتوزيع البضائع الجافة، بدرجات حرارة مضبوطة على مساحة تمتد على أكثر من 50 ألف متر مربع ضمن الأراضي التابعة لـ "جافزا".
وبموجب الاتفاقية، التي تم توقيعها رسمياً بحضور كلّ من عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي؛ وعبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي؛ وراميش إس راماكريشنان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ترانس وورلد"؛ وريتيش إس راماكريشنان، المدير الإداري لمجموعة "ترانس وورلد"؛ وأنيشا راماكريشنان، المديرة لدى مجموعة "ترانس وورلد"، من المقرر أن تتولى "جافزا" عمليات تطوير المنشأة الجديدة، التي ستعزز حضور "ترانس وورلد" وتعزيز إمكانياتها إقليمياً، هذا إلى جانب توسعة البنية التحتية للخدمات اللوجستية في المنطقة الحرة.
وفي هذا السياق، قال عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "تربطنا علاقات وثيقة مع مجموعة "ترانس وورلد"، ويسعدنا التعاون في تطوير هذا المشروع الذي يؤكد التزامنا بتوفير حلول متطورة تُلبّي الاحتياجات المتنوعة لمتعاملينا وتعزّز النموّ التجاري في "جافزا"، فضلًا عن ترسيخ مكانة "دي بي ورلد" الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية".
ومن جانبه، قال راميش إس. راماكريشنان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ترانس وورلد": "تتمتع هذه الاتفاقية بأهمية كبيرة لدى مجموعة "ترانس وورلد"، وتعكس بدورها ثقتنا بمجموعة "دي بي ورلد" و"جافزا" ودولة الإمارات. ونتطلع لأن يكون هذا المركز محطةً بارزة في مسيرة "ترانس وورلد"، وتجسيدًا لحجم النموّ والتوسّع الذي حققته المجموعة خلال العقود الخمسة الماضية، هذا إلى جانب دوره في تعزيز مساعينا الرامية للارتقاء بقطاع معالجة الأغذية".
وأضاف راماكريشنان: "يسعدنا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير بهذه المناسبة إلى "جافزا" ومجموعة "دي بي ورلد" لتسهيل التعاون في هذا المشروع مع مجموعة "ترانس وورلد"، ونتطلّع إلى مزيد من الإنجازات التي سنحققها في إطار هذه الشراكة، ومواصلة تزويد متعاملينا بأفضل مستويات الخدمة".
ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمخزن مع بداية عام 2024، على أن تُستكمل بحلول عام 2025، علماً أنّ هذه التوسعة تأتي عقب إعلان مجموعة "ترانس وورلد" عن افتتاح مركز توزيع سلسلة التبريد الخاص بها في "جافزا" خلال وقت سابق من العام الجاري.
والجدير بالذكر أن مجموعة "ترانس وورلد" في المنطقة الحرة لجبل علي تأسّست عام 2005، وسُرعان ما تطورت لتتحوّل منشأتها في "جافزا" إلى مركز توزيع رئيسي يتكامل مع أنشطتها في مجالات الخدمات اللوجستية وتملُّك السفن. ومن المتوقع أن تُعزز المنشأة المرتقبة إمكانات المجموعة بفضل ما تضمّه من غرف التبريد والتجميد، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المنتجات الحسّاسة لدرجات الحرارة.
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