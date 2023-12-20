هل تنجح سويسرا في استعادة عضويتها في برنامجيْ أفق أوروبا وإيراسموس + العام المقبل؟

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¿Podrá Suiza reincorporarse a los programas Horizonte Europa y Erasmus+ en 2024?
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La Suisse peut-elle rejoindre Horizon Europe et Erasmus+ en 2024?
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Explainer: Can Switzerland rejoin Horizon Europe and Erasmus+ in 2024? (الأصلي)
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ما هي آخر الأخبار عن برنامجي "أفق أوروبا" و"إيراسموس+" ؟
دعت المفوضية الأوروبية سويسرا إلى محادثات استكشافية حول انضمام سويسرا إلى برامج الاتحاد الأوروبي في مجالات التعليم والبحث والابتكار (Horizon Europe، وEuratom، وDigital Europe Programme، وITER، وErasmus+)، على أمل أن تؤدي هذه المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق خلال العام المقبل. وكان قد تم استبعاد سويسرا من برنامج "أفق أوروبا" ومبادرات الاتحاد الأوروبي الأخرى في عام 2021 بعد إعلانها فشل المفاوضات حول علاقة سويسرا المستقبلية مع الاتحاد.
وفي 22 نوفمبر، غردت رابط خارجي إليانا إيفانوفا، المفوضة الأوروبية للبحث والابتكار، بأنها "سعيدة " بتأكيد إمكانية بدء المحادثات مع سويسرا. جاء ذلك في أعقاب صدور تغريدة لنائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفتشوفيتش، قال فيها إنه تم التوصل إلى تفاهم مشترك بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا بشأن التفاوض على مجموعة واسعة من القضايا بعد 18 شهرًا من المناقشات. وأضافرابط خارجي : "هذه خطوة مرحب بها ومهمة في علاقتنا الثنائية".
تشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن محادثات التعليم والبحث والابتكار ستتقدم بالتوازي مع المفاوضات الأوسع بين سويسرا والاتحاد الأوروبي في المستقبل. ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الحكومة السويسرية في 8 نوفمبر أنها ستأخذ قراراً حول موقفها التفاوضي الشامل بحلول نهاية العام لبدء المرحلة التالية من المحادثات لتنظيم علاقتها طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي.
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