هل تنجح سويسرا في استعادة عضويتها في برنامجيْ أفق أوروبا وإيراسموس + العام المقبل؟

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MENAFN - Swissinfo) Italiano (it) La Svizzera potrà far parte nel 2024 di Erasmus+ e Horizon Europe?Español (es) ¿Podrá Suiza reincorporarse a los programas Horizonte Europa y Erasmus+ en 2024?Français (fr) La Suisse peut-elle rejoindre Horizon Europe et Erasmus+ en 2024?English (en) Explainer: Can Switzerland rejoin Horizon Europe and Erasmus+ in 2024? (الأصلي)ما هي آخر الأخبار عن برنامجي "أفق أوروبا" و"إيراسموس+" ؟

دعت المفوضية الأوروبية سويسرا إلى محادثات استكشافية حول انضمام سويسرا إلى برامج الاتحاد الأوروبي في مجالات التعليم والبحث والابتكار (Horizon Europe، وEuratom، وDigital Europe Programme، وITER، وErasmus+)، على أمل أن تؤدي هذه المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق خلال العام المقبل. وكان قد تم استبعاد سويسرا من برنامج "أفق أوروبا" ومبادرات الاتحاد الأوروبي الأخرى في عام 2021 بعد إعلانها فشل المفاوضات حول علاقة سويسرا المستقبلية مع الاتحاد.

وفي 22 نوفمبر، غردت رابط خارجي إليانا إيفانوفا، المفوضة الأوروبية للبحث والابتكار، بأنها "سعيدة " بتأكيد إمكانية بدء المحادثات مع سويسرا. جاء ذلك في أعقاب صدور تغريدة لنائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفتشوفيتش، قال فيها إنه تم التوصل إلى تفاهم مشترك بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا بشأن التفاوض على مجموعة واسعة من القضايا بعد 18 شهرًا من المناقشات. وأضافرابط خارجي : "هذه خطوة مرحب بها ومهمة في علاقتنا الثنائية".

تشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن محادثات التعليم والبحث والابتكار ستتقدم بالتوازي مع المفاوضات الأوسع بين سويسرا والاتحاد الأوروبي في المستقبل. ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الحكومة السويسرية في 8 نوفمبر أنها ستأخذ قراراً حول موقفها التفاوضي الشامل بحلول نهاية العام لبدء المرحلة التالية من المحادثات لتنظيم علاقتها طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي.

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