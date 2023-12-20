ميماك أوجلفي تُعلن عن تولي هادي بلوط وسعد أبو طوق قيادة الوكالة في الإمارات العربية المتحدة

(MENAFN
- Ogilvy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 ديسمبر 2023: أعلنت شركة "ميماك أوجلفي"، الشبكة الإبداعية الرائدة والمتكاملة الحائزة على عدة جوائز، عن تعيين قيادة جديدة لإدارة عملياتها في الإمارات العربية المتحدة. ليتولى كلٍ من هادي بلوط وسعد أبو طوق، اللذين يتمتعان بسجل مهني نوعي في أوجلفي، رئاسة وإدارة عمليات وأنشطة الوكالة في الإمارات بصورة مشتركة، والتي تُعتبر الأكبر والأوسع نطاقاً على مستوى شبكة مكاتب "ميماك أوجلفي". وسيعمل هادي وسعد بشكلٍ مباشر مع فريق القيادة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعكس هذه الخطوة، التزام "ميماك أوجلفي"، برعاية ودعم المواهب من كوادرها، وتعزيز مكانتها وموقعها كقوة إبداعية رائدة في مجالات التسويق والتواصل، بما يتماشى مع فلسفتها "الإبداع بلا حدود".
وسيتولى هادي بلوط، الذي انضم إلى" ميماك أوجلفي" عام 2016، منصب المدير العام لقسم الإعلان، في حين سيتولى سعد أبو طوق، الذي كرّس أكثر من 13 عاماً من مسيرته المهنية لنجاح الشركة ونموها في ثلاثة أسواق مختلفة، منصب المدير العام لقسم العلاقات العامة.
وسيتعاون هادي وسعد، على جمع مهاراتهم وخبراتهم للإشراف على أكبر وحدتي أعمال في إطار الشبكة، ويتطلعان إلى دفع مسيرة التميّز على مستوى العمليات والاستراتيجيات والإبداع. وتُسلط هذه الشراكة الضوء، على التأثير الإيجابي للتطور المهني والقيادي ضمن ثقافة وبيئة العمل في "ميماك أوجلفي" والمدفوعة بالحرص على جودة ونوعية العمل والعلاقات مع العملاء.
وقال غسان مرقة، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "ميماك أوجلفي":"نحن فخورون بتعيين قائدين ديناميكيين من داخل مؤسستنا لتولي هذه المسؤولية الإدارية الجديدة، الأمر الذي يُشكل دلالة واضحة على التزامنا برعاية ودعم المواهب الواعدة والقيادية ضمن فرقنا. يتميز هادي وسعد بقيادتهما الاستثنائية للأعمال والعمليات، ويتمتعان بإمكانات استشارية استراتيجة لافتة. ولقد نجحا على امتداد مسيرتهما المهنية في بناء علاقات طويلة الأمد مع بعض كبار العملاء في المنطقة".
وأضاف "وانطلاقاً من مسيرتهما المهنية الواعدة، التي تمتد لنحو 20 عاماً من الخبرة المشتركة ضمن شركة "ميماك أوجلفي" في خمسة أسواق، فهما يجسدان قيّمنا المشتركة وتماسك شبكتنا، التي نعمل ونحرص على الحفاظ عليها مع انطلاقة المرحلة الجديدة في إطار مسيرة النمو والتطور الخاصة بنا".
وفي معرض تعليقه على تعيينه في المنصب الجديد قال هادي بلوط: "أنا متحمس للتعاون والعمل مع سعد لتولي مهمة رئاسة وإدارة عملياتنا في الإمارات العربية المتحدة. وأتطلع إلى تحقيق المزيد من التطور والارتقاء بالأعمال الإعلانية/ قطاع الإعلانات إلى آفاق ومستويات جديدة، وتعزيز عروضنا الإبداعية ودفع وتجاوز الحدود والعقبات لتحقيق نتائج استثنائية لشركائنا".
وعبّر سعد أبو طوق عن حماسته قائلاً:" أكثر من عقدٍ من الزمن أمضيته في شركة "ميماك أوجلفي"، ويشرفني أن أواصل قيادة وإدارة أعمال وأنشطة قسم العلاقات العامة في مكتبنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنا في غاية الحماسة، تجاه هذه الخطوة الجديدة المتمثلة في توسيع نطاق مسؤولياتي ومهامي للإشراف على عمليات شبكتنا في الإمارات بالتعاون والتنسيق مع هادي، حيث تنصب جهودنا لدفع فرقنا نحو تحقيق المزيد من النمو والتميّز".
يجسد تولي كلٍ من هادي وسعد، القيادة المشتركة في الإمارات العربية المتحدة، لحظة مهمة وبارزة، في إطار مسيرة شركة "ميماك أوجلفي". وتجدد الوكالة من خلال هذه الخطوة، التأكيد على التزامها وطموحها للحفاظ على مكانتها باعتبارها الشريك الإبداعي الأول في المنطقة، الذي يساهم في تحقيق النمو الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.
MENAFN20122023004696012122ID1107632767
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.