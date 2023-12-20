الملتقى المالي العربي الأول لجائزة "الشارقة في المالية العامة" بمصر يومي 24 و25 ديسمبر الجاري

(MENAFN
- Saharapr) أنهت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة تحضيراتها لتنظيم الملتقى المالي العربي الأول لجائزة الشارقة في المالية العامة تحت عنوان (تجارب وممارسات رائدة في المالية العامة لمواجهة التحديات المعاصرة"، والذي ستعقد جلساتها الثرية على مدى يومي 24 و24 ديسمبر الجاري في فندق تريومف بالقاهرة.
ويأتي الملتقى ضمن الشراكة والتعاون بين مجلس أمناء الجائزة والمنظمة، وفي إطار الفعاليات والمشاريع المنبثقة من جائزة الشارقة في المالية العامة.
شراكة تعزز قطاع المالية العامة ومنصة نوعية لتبادل الخبرات والتجارب
وفي هذا الإطار، أعرب سعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة عن اعتزازه باستمرار الشراكة المثمرة بين الطرفين في سبيل تعزيز قطاع المال وتمكين الاستثمار الأمثل له في الدول العربية، والارتقاء بالجهود الرامية إلى نشر ثقافة الاهتمام بالعمل المالي الحكومي المميز على صعيد المؤسسات والأفراد، من خلال تنظيم المؤتمرات والملتقيات المتخصصة وإطلاق المبادرات وجوائز التميز ذات العلاقة، وصولاً إلى ترسيخ جهود التنمية المستدامة بشكل عام على مستوى الوطن العربي الكبير.
وأكد سعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي أن الملتقى بما يضمه من جلسات ثرية ومشاركين ومتحدثين من الخبراء في المجالين الإداري والمالي من مختلف الدول العربية، سيشكل منصة فريدة لتبادل وجهات النظر والمعارف ومناقشة أفضل التجارب والممارسات التي ترسخ من قدرة وكفاءة المؤسسات المالية الحكومية في العالم العربي للتعامل الرشيد والحكيم مع المتغيرات والتحديات المالية والاقتصادية القائمة في الوقت الحالي.
جلسات ثرية وأوراق متنوعة
وستتضمن أجندة الملتقى خمس جلسات منها جلسة رئيسية وأخرى ختامية، حيث ستنطلق الجلسة الافتتاحية صباح يوم الأحد 24 ديسمبر، سيستمع فيها الحضور إلى كلمة من سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وكلمة أخرى لسعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة والأمين العام للجائزة.
وتنطلق بعد ذلك جلسة المتحدثين الرئيسيين والتي سيترأسها سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، وسيتحدث فيها كل من معالي السيد فيصل الهيمص رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، وسعادة الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، وسعادة الشيخ يوسف الخلاوي الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وسعادة الدكتور هيثم ياسين، خبير رئيس في النزاهة ومكافحة الفساد ممثلًا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
يليها عقد الجلسة الأولى التي تتمحور حول موضوع الاتجاهات الحديثة في الإدارة المالية العامة، برئاسة معالي المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق بجمهور مصر العربية، وتتضمن مجموعة من أوراق العمل المهمة، حيث سيتناول الأستاذ عزيز الخلادي، الممثل عن وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالمغرب، موضوع الإصلاح الميزانياتي بالمغرب مستعرضًا من خلاله نموذج وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
دور أسواق المال في دعم القرارات والاستراتيجيات لإدارة الموارد المالية وتعزيز الاستدامة المالية
وبدوره ستستعرض هدى الياسي مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة تجربتي الدائرة بشأن النظام المالي الحكومي (تكامل) وبوابة الدفع الرقمي (تحصيل)، فيما ستركز الورقة الثالثة على دور أسواق المال في دعم القرارات والاستراتيجيات التي تتخذها الشركات المقيدة بها لإدارة الموارد المالية وتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وسيقدمها الأستاذ محمد سليم نائب رئيس البورصة المصرية، قبل يختتم الدكتور أحمد عليان ممثل وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بالأردن أوراق الجلسة بتناول موضوع رقمنة المقبوضات الحكومية باستغلال قنوات الدفع المتاحة.
الممارسات المعاصرة في الإدارة المالية العامة
وفي اليوم الثاني من الملتقى الاثنين 24 ديسمبر، ستشهد الفترة الصباحية انطلاق الجلسة الثانية التي ستناقش موضوع (الممارسات المعاصرة في الإدارة المالية العامة)، وتترأسها نجاة باشا، مستشار مقرر عام بنزاعات الدولة بتونس.
وتستضيف الجلسة مجموعة من المتحدثين، حيث ستتطرق ورقة الدكتور عمر شنيبو، خبير الرقابة والحوكمة بالمنظمة العربية للطيران المدني، إلى آليات الرقابة على النفقات العامة ورهان النجاعة والفاعلية، في حين ستصب ورقة الدكتور أبوبكر أبو القاسم من معهد الدراسات العليا بليبيا، على موضوع التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي في القطاع الحكومي وما يرتبط به من تحديات وآفاق مستقبلية.
موازنة المواطن.. فرص النماء وسط التحديات
كما تشارك في هذه الجلسة الدكتورة نشوه السيد شرف الدين، مراقب مالي في الهيئة المصرية العامة للبترول، حيث ستستعرض تجربة الصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص كمصدر وتمويل إضافي إلى جانب الموازنة العامة للدولة، قبل أن يختتم الدكتور صبري صموئيل، الخبير بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية أوراق الجلسة بالحديث عن الموازنة العامة للدولة في مصر (موازنة المواطن.. فرص النماء وسط التحديات).
وفي اليوم نفسه، ستطرح الجلسة الثالثة أوراقها حول عدد من التجارب العربية في إدارة المالية العامة، وسيترأسها الدكتور محمود السر من السودان الشقيق، مستضيفًا عددًا من الخبراء هم الأستاذ وائل بعلوشة مدير مكتب ائتلاف أمان في غزة بمنظمة الشفافية الدولية بفلسطين، والذي سيشارك مع الحضور تجربة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة في فلسطين، بينما ستتحدث الأستاذة نجاة باشا، مستشار مقرر عام بنزاعات الدولة بتونس، عن موضوع التجربة التونسية في حماية المال العام على المستويين القانوني والمؤسساتي.
كما تشارك الدكتور نهى طاهر أبو الغيط من وزارة المالية المصرية بورقة تتناول تجربة مصر لرفع كفاءة أداء المالية العامة من خلال السياسات الإصلاحية لوزارة المالية، وستختتم الدكتورة هداب فالح مصطفى الكبيسي، المحاضر بجامعة فيلادلفيا بعمّان، ونائب الأمين العام لمنتدى النخب والكفاءات العراقي، الجلسة بالحديث حول موازنة العراق الثلاثية لسنوات قادمة وقراءة بين الواقع والتطبيق.
وستشهد نهاية فقرات اليوم الثاني عقد الجلسة الختامية للحدث، وسيقوم الدكتورة عزام أرميلي، مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية بقراءة البيان الختامي للملتقى، قبل إجراء فقرة تسليم الشهادات على المشاركين.
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