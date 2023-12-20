تيراسيل بروبرتيز تطلق مشروع ذا إمبريال الفاخر في دبي هيلز

(MENAFN
- Atteline) ● ذا إمبريال هو أحدث مشاريع تيراسيل بروبرتيز التي تهدف إلى إنشاء عقارات ومجتمعات فاخرة وعصرية
● المشروع الجديد يحقق رقماً قياسياً لأعلى سعر للقدم المربع في دبي هيلز فيوز مؤكداً جاذبيته وقيمته الاستثنائية في سوق العقارات
● تيراسيل بروبرتيز التابعة لمجموعة تيراسيل، التي تأسست في عام 1985، تعزز عروض المجموعة متعددة التخصصات في مجالات مختلفة مثل المقاولات والتصنيع والتجارة
دبي، الإمارات العربية المتحدة - 20 ديسمبر - 2023 أعلنت تيراسيل بروبرتيز، الشركة الرائدة في مجال تطوير العقارات الفاخرة، عن إطلاق ذا إمبريال، القصر الفاخر الفريد من نوعه والمخصص للعملاء المميزين، هذا الشهر في هيلز فيو بمنطقة دبي هيلز. ويقدم ذا إمبريال مفهوماً جديداً في مجال العقارات العصرية والمتطورة، وهو أحدث مشاريع شركة تيراسيل بروبرتيز التي تهدف إلى بناء عقارات ومجتمعات راقية تلبي أنماط حياة العملاء المميزين. ويأتي إطلاق المشروع استجابة للطلب المتزايد على مشاريع البنية التحتية عالمية المستوى، والتي تعزز قيمة وجاذبية القطاع العقاري في دولة الإمارات.
وانطلاقاً من تركيزها على العملاء، تحرص تيراسيل بروبرتيز على إنشاء مبانٍ فاخرة وجذابة تجمع بين اللمسات الفنية والجوانب العملية والابتكار. وتنضوي تيراسيل بروبرتيز ضمن محفظة مجموعة تيراسيل التي تأسست في عام 1985، حيث تعزز عروض المجموعة متعددة التخصصات، والتي تتضمن تيراسيل للهندسة والمقاولات المدنية، ولا سوروجيكا للتصاميم الداخلية وأنكا قسم الأثاث المخصص، والتي تستعرض خبراتها من خلال إطلاق مشروع ذا إمبريال. وتضم المجموعة فريقاً من 150 موظف و700 فنان وحرفي تجمعهم أخلاقيات عمل مشتركة. وتسهم خبرة تيراسيل بروبرتيز التي تمتد 40 عاماً وفريق التنفيذ والتصنيع الداخلي الخاص بها في إرساء معيار جديد في مجال الرفاهية والمباني الفاخرة، والتي يجسدها أول مشاريعها ذا إمبريال.
ويتميز ذا إمبريال بواجهته المغطاة بالحجر الكلسي المصبوب، وتصاميمه المعمارية المستوحاة من التصاميم الفرنسية الفريدة. وحقق العقار الرقم القياسي لأعلى سعر للقدم المربع في دبي هيلز فيوز، مما يؤكد قيمته الاستثنائية وجاذبيته في سوق العقارات، ويرسي معياراً جديداً للجودة والتشطيبات الخاصة بالعقارات الفاخرة.
ويحتضن القسم الداخلي في ذا إمبريال ست غرف نوم وحوض سباحة ومناطق شواء وثلاثة أركان مشروبات وغرفة تدخين ومنطقة ترفيه على السطح وسبا وساونا وصالة ألعاب رياضية وغرفة تدليك، والتي تم تصميم وفق أعلى المعايير لتعكس اللمسات الجمالية وبراعة التصميم، بالإضافة إلى أحدث وسائل الراحة والتكنولوجيا المتطورة. ويتزين المدخل وغرفة النوم الرئيسية والحمام بلآلئ براقة فريدة، ويتميز الأثاث المصمم حسب الطلب من أنكا باللمسات الجمالية وقشور الفينير وأحجار الزينة، إلى جانب السجاد والثريات المصممة خصيصاً وغيرها من عناصر التصميم الفريدة، مما يوفر مكاناً مثالياً يجمع بين اللمسات الكلاسيكية والأجواء المميزة والتفاصيل الراقية والاستخدام المبتكر للمساحة، بما في ذلك الساحات الخارجية الأنيقة والهادئة.
وأدركت شركة تيراسيل بروبرتيز الطلب المتزايد للمشترين المميزين على العقارات الفاخرة، وأطلقت ذا إمبريال الذي يشكل الخيار الأمثل لهم، نظراً لتصميمه المعماري المبتكر مع الاهتمام بأدق التفاصيل، مما يجعل منه علامة فارقة في قطاع العقارات العالمي.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أوجوال جويل، مدير مجموعة تيراسيل: ”يسرنا دخول تيراسيل بروبرتيز إلى سوق العقارات في دولة الإمارات، حيث وجدنا فرصة في سوق العقارات الفاخرة في الدولة، وكلنا ثقة بقدرتنا على تزويد المشترين المميزين بعروض غير مسبوقة وفق أعلى مستويات الجودة والتصميم. لقد نجحنا على مدى عقود في تحقيق التميز في مختلف مجالات أعمالنا، ونلتزم الآن بنفس المستوى من التميز في المشاريع التي سنطلقها في دولة الإمارات من خلال شركة تيراسيل بروبرتيز وشركاتنا الأخرى.“
وتواصل تيراسيل بروبرتيز توسيع محفظتها من المشاريع في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ومن المتوقع أن تشهد دبي تركيزاً على العقارات السكنية الفاخرة، لا سيما مع المشاريع القادمة في تلال الإمارات وإميرالد هيلز ونخلة جميرا. كما تركز الشركة في الهند على تصميم المنازل الريفية الفاخرة، مما يوفر نمط حياة هادئ وقريب من المدينة. وتمحور تركيز الشركة مؤخراً على مساحات المباني التجارية الفاخرة والمخصصة للإيجار في منطقة العاصمة الوطنية في الهند.
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لمحة حول تيراسيل بروبرتيز:
تهدف تيراسيل بروبرتيز، الشركة الرائدة في مجال تطوير العقارات الفاخرة، إلى بناء عقارات ومجتمعات راقية تلبي أنماط حياة العملاء المميزين. وانطلاقاً من تركيزها على العملاء، تحرص الشركة على توفير مساحات تجمع بين اللمسات الفنية والجوانب العملية والتصاميم المتقنة والفريدة.
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