أداء مذهل: ماكلارين GTS الجديدة

(MENAFN
- Gambit Communications HQ) كشفت ماكلارين اليوم عن سيارة GTS الجديدة، والتي تنضم إلى إصدارات سيارات ماكلارين كبديل لسيارة GT. تم تصميم سيارة GTS خفيفة الوزن استجابة للسائقين الذين يطلبون تجربة قيادة ديناميكية ومشوّقة في سيارة مريحة وأنيقة، كما أنّها تتميّز برحابة المساحة مما يجعلها مناسبة للرحلات القصيرة كما الطويلة منها.
ويقول مايكل ليترز، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين أوتوموتيف عن السيارة: "توفر سيارة ماكلارين GTS الجديدة مزيجاً لا مثيل له من ديناميكيات وأداء قيادة ماكلارين، بشكل محسن وعملي. عندما تريد تجربة قيادة سيارة خارقة حقيقية، لك أن تجرب سيارة GTS؛ وعندما تريد الاسترخاء في رحلة طويلة مع الأمتعة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، فإن سيارة GTS هي الرفيق المثالي. إنها سيارة تتوافق مع جينات سيارات ماكلارين للسباقات ولكن مع مستويات متعددة من القدرة."
تحافظ GTS الجديدة على مزايا ماكلارين الأساسية المتمثلة في التصميم الجميل والعملي، ونسبة القوة إلى الوزن الرائدة في فئتها، والتي تُعزى إلى بنية خفيفة الوزن بفضل ألياف الكربون المتمحورة حول هيكل أحادي فريد، وديناميكيات قيادة لا مثيل لها. ذلك، وتتميز سيارة GTS الجديدة أيضاً بمزيد من القوة من الناحية البصرية وبمزيد من الخيارات من حيث المواصفات الخارجية والداخلية.
تبقى الخطوط الخارجية الأنيقة لسيارة GT أساسَ الحزمة الديناميكية الهوائية للسيارة وطلّتها، غير أنّ التعديلات البصرية الجديدة جعلت مظهر سيارة GTS أكثر حزماً. في الجزء الأمامي من السيارة، تم تحديث التصميم المميز على شكل "رأس المطرقة" من خلال إضافة قسم سفلي جديد للمصدّ الأمامي. تتميز هذه المنطقة من السيارة بمداخل هواء منحوتة بشكل حديث وأكثر بروزاً، فيها مداخل أوسع لتوجيه المزيد من الهواء إلى نظام مبرد السيارة. ويمكن اختيار اللون المرئي اللامع لشفرات الهواء الأمامية المصنوعة من ألياف الكربون، مما يعكس طابع السباقات لدى ماكلارين ويمنح سيارة GTS مظهرًا أكثر اندفاعاً. وعلى الرفارف الخلفية، نجد فتحات هواء جديدة أكثر طولاً وهي متوفرة أيضاً بألياف الكربون اللامعة وموجودة على كتفَي السيارة. وعلى غرار الواجهة الأمامية التي أعيد تصميمها، تم تعديل الرفارف الخلفية لتكون عملية أكثر، مما يتيح تدفقاً أكبر للهواء إلى محرك V8 مزدوج الشاحن التوربيني والذي تصل سعته إلى 4.0 لتر.
تتمتّع سيارة GTS الخارقة ذات الشكل الجبّار بناشر خلفي كبير وعادم مزدوج، والذي يشكّل جزءاً من باقة تضمن جهير السيارة اللافت عند الطلب إضافةً إلى نظام العادم الرياضي الاختياري.
بشكل معياري، تتألّق سيارة GTS بلون أسود لامع على سطح العادم وأغطية المرايا وإطارات النوافذ، للحصول على مظهر ظليل بشكل تلقائي. ويمكن اختيار تلوين شارة سيارة GTS الجديدة، بما في ذلك الشارات الجانبية الجديدة، باللون الأسود من خلال اختيار الباقة المخصصة Stealth Badge Pack. وتشمل خيارات ألياف الكربون باقة من المكوّنات المصنوعة من ألياف الكربون أسفل الهيكل، وهي تضمّ المشتت الأمامي والعتبات الجانبية والمصد الخلفي السفلي والناشر. ويمكن أيضاً أن تُضاف لمسات من ألياف الكربون إلى التفاصيل الخارجية مثل شفرات سحب الهواء الأمامية ومداخل هواء الرفارف الخلفية وأغطية المرايا.
وتعتمد سيارة GTS على الهيكل الأحادي المصنوع من ألياف الكربون MonoCell II-T، والذي يتميز ببنية قوية وخفيفة الوزن والصلابة التي تتطلبها سيارة ماكلارين الخارقة ذات المحرك الوسطي. أما السقف المصنوع من ألياف الكربون المعاد تدويرها، فيعتبر أحد العناصر العديدة التي تقلّل من وزن بنية السيارة وتساهم في تعزيز الأداء والديناميكية المثالية فيها. وتلعب هذه الاختيارات دوراً أساسياً في تمكين سيارة GTS من تقديم تجربة قيادة سيارة خارقة مثيرة وخفيفة الوزن بدون أيّ مساومة على تجربة الركاب أو السائق وبدون إحداث أيّ ضجيج أو اهتزاز غير ضروري.
يصل وزن سيارة GTS إلى 1,520 كغم فقط، وهي تُعد بالتالي أخف سيارة في فئتها مع أفضل نسبة قوة إلى الوزن تبلغ 418 حصاناً لكل طن. تم رفع قوة محرك V8 M840TE سعة 4.0 لتر بشاحن توربيني مزدوج إلى 635 حصاناً من خلال 7500 دورة في الدقيقة، وتأتي الأحصنة الـ15 الإضافية من عزم دوران عمود المرفق المتزايد بفضل مراحل احتراق أقوى وتوقيت الإشعال المُحسَّن. ويمكن إلى ذلك تفعيل وظيفة التحكّم بالانطلاق القياسية لتتسارع سيارة GTS من 0 إلى 100 كم/ساعة (0-62 ميلاً في الساعة) في غضون 3.2 ثانية فقط ومن 0 إلى 200 كم/ساعة (0-124 ميلاً في الساعة) في 8.9 ثانية فقط. وتصل السرعة القصوى لسيارة GTS إلى 326 كم/ساعة (203 ميل في الساعة).
تمّ تجهيز سيارة GTS بناقل حركة SSG بسبع سرعات يوفر عملية نقل سلسة وسريعة في إعداد الراحة الافتراضي منذ بدء التشغيل، مما يضمن تسارعًا مريحاً وسؤيعً. علاوة على ذلك، يمكن للسائق أن يعزز تجربة قيادة سيارته الخارقة من خلال وضعين إضافيين للقيادة وهما الرياضي Sport والسباق على الحلبة Track عبر اللوحة الديناميكية النشطة. مع وضع Sport يختبر السائق شعوراً درامياً بشكل أكبر وذلك بفضل توقيت الشرارة/الإشعال الذي يضمن نقلاً للسرعة بشكل أسرع وأكثر قوّة. ومن ناحية أخرى، يقدّم وضع Track تجربة معززة بحيث يحسن أداء علبة التروس بأقل نسبة من فقدان عزم الدوران عند التعشيق وتغيير السرعات. ذلك ويمكن التحكم يدوياً بناقل الحركة باستخدام مبدلات الحركة المثبتة على عجلة القيادة في أي من أوضاع القيادة.
يُعتبر ضبط نظام التوجيه الكهربائي الهيدروليكي، ونظام التعليق القياسي الذي يتميز بالتخميد المتكيف مع التحكم الاستباقي بالتخميد، ونظام المكابح القوي الذي يتألف من السيراميك والكربون في آن، من العناصر الفريدة في سيارة GTS. وتعمل هذه العناصر على تحسين الوضع الأوسط لمحرك V8 وبنية السيارة خفيفة الوزن للحصول على تجربة قيادة سيارة خارقة أصيلة، تعطي الأولوية للتوازن وخفة الحركة، ولكن ليس على حساب الراحة وجودة الركوب.
وبفضل نظام التوجيه المُتاح في سيارة GTS يمكن اختبار مستوى وشعور لا مثيل لهما في السيارات المنافسة. ويتميز هذا النظام بالدقة الفائقة، حيث يقوم تلقائيًا بزيادة مستوى الدعم عند السرعات المنخفضة، مما يضمن أعلى مستويات التحكّم العملية أثناء المناورات منخفضة السرعة مثل الركن المتوازي أو الركن الخلفي.
تم تجهيز سيارة ماكلارين GTS بأقراص مكابح مقاس 390 ملم في الأمام وأقراص مقاس 380 ملم في الخلف، وجميعها مصنوعة من السيراميك والكربون. بفضل ستّ مكابس من الألمنيوم خفيفة الوزن (أربعة مكابس في الخلف)، يمكن إيقاف السيارة بسرعة 62 ميلاً في الساعة في 32 متراً فقط.
تُعد المخمدات الهيدروليكية ذات الصمامين والمتغيرة باستمرار التي تصنعها شركة مونرو، المورد الرسمي لنظام التعليق الذكي لشركة ماكلارين أوتوموتيف، جزءاً أساسياً من نظام التعليق المزدوج خفيف الوزن والمصنوع من الألومنيوم. بفضل تقنية ماكلارين للتخميد المتكيف، ونظام التحكم الاستباقي بالتخميد، تتغير خصائص التعليق بين أوضاع الديناميكيات النشطة الثلاثة Comfort، وSport، وTrack. ويتراوح ذلك من الحد الأقصى من الامتثال في وضع Comfort، وهو مثالي لقيادة أكثر استرخاءً، إلى التحكم الأكثر قوة في التخميد في وضع Track، من أجل قيادة ديناميكية.
إضافةً إلى ذلك، تُعتبر سيارة GTS مناسبة للبيئات الحضرية. فالرؤية الأمامية ممتازة، بينما يضمن الباب الخلفي الزجاجي الكبير والأعمدة المركزية الخلفية الزجاجية والنوافذ الربعية الخلفية الكبيرة رؤية خلفية ممتازة. ويمكن زيادة الخلوص الأرضي أسفل الهيكل من 110 ملم إلى 130 ملم باستخدام وظيفة رفع السيارة. يمكن الآن لنظام رفع سيارة GTS، المعزز مقارنةً بنظام GT، رفع أو خفض مقدمة السيارة خلال أربع ثوانٍ فقط، أي أسرع مرتين من السابق.
يعطي الهيكل العلوي الخلفي المصنوع من ألياف الكربون داخل تصميم الهيكل الأحادي مساحةً كبيرة ومتعددة الاستخدامات للأمتعة خلف مقصورة الركاب. بسعة 420 لترًا، يمكن الوصول إلى منطقة الأمتعة عبر باب خلفي زجاجي كامل يتم تشغيله كهربائياً ويتضمن وظيفة الإغلاق السلس. وتكتمل مساحة الأمتعة بمساحة تخزين تبلغ 150 لتراً في مقدمة السيارة. تبلغ مساحة الأمتعة الإجمالية 570 لتراً مما يجعل سيارة ماكلارين GTS السيارة الخارقة الجديدة الأكثر عملية في السوق اليوم.
وتماشياً مع الطابع العملي المتأصل لسيارة GTS، تم اعتماد تصميم داخلي يجمع بين مستوى أداء ممتاز ومساحة راقية وفاخرة. تتّسم السيارة بالراحة للرحلات الطويلة، وتوفر أيضاً منصة يمكن للسائق من خلالها الاستفادة بشكل كامل من القدرات الديناميكية المتميزة للسيارة.
تتميّز المقصورة الراقية عالية الجودة بمزيج من المواد المختارة لتوفر أجواءً تجمع بين الأداء العالي والرفاهية. وتمّ توفير مفاتيح وأدوات تحكم من الألومنيوم المصقول والمفرز آلياً في المقصورة الداخلية، بما في ذلك مجاديف نقل الحركة المثبتة على عجلة القيادة، إلى جانب الإطارات السوداء اللامعة لشاشة المعلومات والترفيه، وصندوق التروس في الكونسول الوسطي، وأغطية فتحات التهوية، ومفاتيح النوافذ. وتشتمل حزم ألياف الكربون الاختيارية على مشبك عجلة القيادة بلمسة نهائية من الكربون وأذرع نقل الحركة، واللمسات الداخلية وتشطيبات العتبات التي تحمل علامة ماكلارين التجارية.
ضمن التجهيزات القياسية، تم تنجيد المقاعد ضمن باقة Comfort في سيارة GTS بجلد نابا مع عجلة قيادة مكسوة بالجلد. وتقدّم التصاميم الداخلية الجديدة ضمن نمطي الأداء Performance والفخامة التقنية TechLux. تتميز تجهيزات Performance بطابعها الرياضي والحاد مع مقاعد منجدة بجلد الأنيلين الناعم والكانتارا © باللون الأسود الداكن Jet Black أو بارولو Barolo، وحواف متباينة. ويتضمن نمط Performance أيضاً مقاعد مريحة قابلة للضبط كهربائياً ويتم حفظ ضبطها في ذاكرة السيارة. ويجسد تصميم TechLux الداخلي الجديد الأناقة الكلاسيكية، بلمسة ماكلارين العصرية. تتميز مجموعة مختارة من التصاميم الداخلية بجلد الأنيلين الناعم بألوان أنيقة مع أسلوب الدرزة المزدوجة الفريد والذي تمّ توفيره حديثاً للمقاعد.
توفر شاشة العدادات الرقمية بمقاس 10.25 بوصة بجودتها الواضحة والحادة، رؤية واضحة لمعلومات السائق الحيوية مثل السرعة واختيار التروس وعدد دورات المحرك، وتتكامل مع نظام الملاحة القياسي لتوفير الاتجاهات خطوة بخطوة. تتميز سيارة GTS أيضاً بنظام ترفيهي معلوماتي بشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات وهي مثبّتة باتّجاه عمودي. يتميز هذا الجهاز بسرعة الاستجابة بفضل معالج قوي عشاري النواة، وهو سهل الاستخدام بفضل قائمة وطريقة إدخال مشابهة لقائمة الهاتف الذكي. تشمل السيارة قياسياً أيضاً نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية مع خرائط الملاحة HERE® ومعلومات حركة المرور في الوقت الفعلي، والاتصال البلوتوث ومشاهدة المواد الإعلامية، بالإضافة إلى استقبال الراديو الرقمي DAB. ويتوفر فيها بشكل اختياري نظام صوتي متميز من Bowers & Wilkins يتكون من 12 مكبر صوت، إلى جانب مكبرات صوت فرعية من ألياف الكربون ووحدات قيادة متوسطة المدى من نوع Kevlar.
توفر السيارة أيضاً الإضاءة الداخلية عن طريق أضواء محيطة مخفية حتى تتم إضاءتها بستة ألوان، في حين يغمر السيارة الضوء الطبيعي الذي يدخلها من خلال السقف البانورامي الزجاجي الذي يشمل لوحة زجاجية كهربائية، تحل محل السقف الأسود اللامع القياسي المصنوع من ألياف الكربون. تسمح اللوحة للسائق باختيار أحد مستويات تغيير الضوء الخمسة بلمسة زر واحدة. في أحلك إعداداته، ينقل السقف الكهروضوئي الضوء بنسبة 0.6%.
إلى جانب مجموعة موسعة ومتجددة من الطلاء الخارجي تشمل خيارات جديدة مثل الأخضر Mantis Green والأزرق Tanzanite Blue والأبيض Ice White، إضافةً إلى لون جديد حصري لسيارة GTS وهو الرمادي Lava Grey. وتشمل السيارة بهذا اللون المعدني انعكاساً أحمر متلألئ يلتقط الضوء لنحقق تأثيرًا مميزًا يختلف عن ألوان الرمادي الأخرى.
وتشمل الإضافات عجلة توربينية خفيفة الوزن مصنوعة من سبائك معدنية مكونة من 10 أذرع، متوفرة باللون الفضي Silver والأسود اللامع Goss Black والأسود اللامع الماسي Diamond Cut Effect والأورم Orum. ومن ناحية أخرى فإنّ العجلة القياسية في سيارة GTS عبارة عن عجلة مصنوعة من سبائك معدنية تضمّ 10 أذرع مزدوجة، وتتوفر أيضاً باللون الفضي Silver أو الأسود اللامع Gloss Black أو الأسود اللامع الماسي Diamond Cut Effect، إضافةً إلى خيار الرمادي Tungsten الحصري. في تصميمَي العجلتين، يمكن إضافة براغٍ اختيارية جديدة مصنوعة من التيتانيوم على قفل العجلة، وهي أخف بنسبة 35% من البراغي القياسية، مما يقلل من وزن السيارة. أمّا الإطارات فتوفّرها شركة Pirelli، الشريك الفني لشركة ماكلارين، وهي من طراز P ZERO™ التي تم تطويرها خصيصاً لسيارة GTS، والتي تضمن أداءً وثباتاً عاليَين، مع الرقي في التفصيل.
وتأتي سيارة ماكلارين GTS مع كفالة على المركبة لمدة ثلاث سنوات بدون حد محدد على الأميال، بالإضافة إلى كفالة على الطلاء لمدة ثلاث سنوات وكفالة ضد الثقوب لمدة عشر سنوات. ويمكن الحصول على كفالة McLaren الممتدة، من خلال شرائها على فترات تتراوح بين 12 أو 24 شهرًا وصولًا إلى 12 سنة. وتشمل خطة خدمة ماكلارين ثلاث سنوات من الخدمة للسيارة.
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