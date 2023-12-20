رحل الشاب يوسف العثامنة وترك حزناً بين أقاربه ومُحبيه

MENAFN - Al Wakeel News)خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رحيل الشاب يوسف أشرف العثامنة، البالغ من العمر 16 عامًا، إثر معاناته مع مرض سرطان الدم.



ناظم العثامنة، شقيق المرحوم، قال لـ "الوكيل الإخباري" ان يوسف عانى من صراع طويل مع المرض، حيث تم اكتشاف إصابة شقيقه في وقت متأخر وهو بحالة حرجة، وكان يتلقى العلاج في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.



وكانت عائلة يوسف ناشدت بنقله إلى مستشفى الحسين للسرطان، حيث استجاب ولي العهد سمو الأمير الحسين وأمر بنقله فوراً لتلقي العلاج ، ولكن شاء الله ان يختاره الى جواره بعد ان تعذر نقله من المستشفى الى مركز الحسين بسبب حالته الصحية المتدهورة . وتوفي متاثرا بمرضه قبل يومين.



وتم دفن الشاب يوسف في مسقط رأسه بالرمثا تاركاً وراءه حزناً كبيراً في قلوب أقاربه واحبائه ، حيث نعاه العديد من اصدقاءه بكلمات مؤثرة مستذكرين اخلاقه الطيبة.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

