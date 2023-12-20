رحل الشاب يوسف العثامنة وترك حزناً بين أقاربه ومُحبيه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رحيل الشاب يوسف أشرف العثامنة، البالغ من العمر 16 عامًا، إثر معاناته مع مرض سرطان الدم.
ناظم العثامنة، شقيق المرحوم، قال لـ "الوكيل الإخباري" ان يوسف عانى من صراع طويل مع المرض، حيث تم اكتشاف إصابة شقيقه في وقت متأخر وهو بحالة حرجة، وكان يتلقى العلاج في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.
وكانت عائلة يوسف ناشدت بنقله إلى مستشفى الحسين للسرطان، حيث استجاب ولي العهد سمو الأمير الحسين وأمر بنقله فوراً لتلقي العلاج ، ولكن شاء الله ان يختاره الى جواره بعد ان تعذر نقله من المستشفى الى مركز الحسين بسبب حالته الصحية المتدهورة . وتوفي متاثرا بمرضه قبل يومين.
وتم دفن الشاب يوسف في مسقط رأسه بالرمثا تاركاً وراءه حزناً كبيراً في قلوب أقاربه واحبائه ، حيث نعاه العديد من اصدقاءه بكلمات مؤثرة مستذكرين اخلاقه الطيبة.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
MENAFN20122023000208011052ID1107632703
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.