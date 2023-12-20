البنك العربي يطلق تحديثاً جديداً لـ“ريفلِكت بمزايا عديدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر البنك العربي مؤخراً تحديثاً جديداً لتطبيق (ريفلِكت) يقدّم من خلاله باقة جديدة ومتنوعة من المزايا الرقمية وذلك في إطار حرص البنك على مواكبة التطلعات والاحتياجات المالية للعملاء الأفراد بخدمات مبتكرة ومزايا سلسة تسهم في تعزيز مستوى تجربتهم المصرفية الرقمية. وتزويدهموتتضمن المزايا الجديدة ضمن التحديث الأخير إمكانية إنشاء حسابات فرعية متعددة العملات حيث يستطيع العملاء تعبئة حساباتهم الفرعية والتوفير وتنفيذ عمليات الشراء والدفع بعملات عديدة تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي. هذا بالإضافة إلى ميزة تحويل الراتب بالعملات المذكورة. كذلك يستطيع عملاء تطبيق (ريفلِكت) من خلال التحديث الجديد الاستفادة من ميزة تحويل الأموال فورياً من حساباتهم الخاصة في التطبيق إلى حساباتهم لدى البنك العربي مباشرة. كما تضم المزايا الجديدة ميزة "البحث عن أقرب جهاز صراف آلي للبنك العربي"، حيث يتيح (ريفلِكت) لعملائه إمكانية إجراء عمليات السحب والإيداع النقدي يومياً باستخدام الخاصية اللاتلامسية لصرافات البنك العربي الآلية والمدعمة بهذه التقنية، وغيرها من المزايا الأخرى.



ومن أهم المزايا التي يقدّمها (ريفلِكت) لمستخدميه: خدمة )ادفع بعدين) والتي توفّر خاصية "اشتر الآن وادفع لاحقاً"، تمكّن المستخدم من شراء احتياجاته ودفع الدفعة الأولى باستخدام QR على تطبيق (ريفلِكت) لدى متاجر مختارة، وتقسيم باقي المبلغ على ثلاثة أجزاء متساوية تُدفع لاحقاً على مدى ثلاثة أشهر وبدون فوائد. هذا بالإضافة إلى خدمة "المصاريف" والتي تمكّن المستخدم من تتبّع مصاريفه وتزوده بكامل تفاصيل الإنفاق ليكون على اطلاع دائم بأموره المالية.

هذا إلى جانب الخدمات المصرفية الرقمية الأخرى والتي تشمل: إرسال واستلام الأموال بين العملاء المعرّفين مسبقاً، وإمكانية ربط بطاقات (ريفلِكت) على مواقع التسوق الإلكتروني مما يوفر على العميل الوقت والجهد ويمكنّه من الحصول على استرداد نقدي على مشترياته، وتمكين العميل من إدارة أهدافه المالية الشخصية وتنسيق خطة الادخار المناسبة له وفقاً لاحتياجاته وأهدافه الشخصية، وتزويد العميل بتحديثات يومية تشمل العروض والخصومات الحصرية التي يتم تصميمها بناءً على نمط الحياة والاهتمامات الشخصية لكل عميل على حدة، إضافةً إلى برنامج الولاء المميز والذي يمكّن المستخدم من كسب النقاط بطرق مختلفة والاحتفاظ بها أو استخدامها داخل التطبيق مجاناً وبدون عمولات بعد تحويلها إلى نقد في محفظته الرئيسية، وخدمة دفع الفواتير، وخدمة الدفع الفوري (كليك)، وغيرها الكثير من الخدمات البنكية الرقمية.



وتتوفر النسخة الجديدة من التطبيق من خلال آبل ستور وجوجل بلاي وهواوي آب جاليري.

