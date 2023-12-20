القوات المسلحة ترسل 2000 وحدة دم للمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أرسلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الأربعاء، 2000 وحدة دم للمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية.



وتؤكد القوات المسلحة أن إرسال وحدات الدم مساندة من الأردنيين لأشقائهم لدعم الجهود الطبية التي تبذلها الكوادر الصحية في الظروف التي تشهدها المنطقة، ولتوفير كميات كافية من الدم مختلف الزمر، جراء النقص الحاد في قطاع غزة لاستخدامها في هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها في ظل العدوان الإسرائيلي.



وتستمر القوات المسلحة الأردنية بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة من خلال إرسال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية اللازمة، لتقديم العلاج والإسعافات للمرضى في القطاع للتخفيف من معاناتهم وآلامهم.



يشار إلى أن إرسال وتجهيز المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة، جاء بتوجيهات ملكية سامية لتلبية كل ما يحتاجه أهالي القطاع والضفة الغربية، ويضم كوادر طبية من كافة التخصصات، للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في هذه الأوقات العصيبة.