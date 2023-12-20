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جيش الاحتلال: مقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد من لواء غفعاتي جنوب غزة

12/20/2023 6:12:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط برتبة رائد من لواء غفعاتي في معارك جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من إعلانه عن مقتل ضابط في اشتباكات بجنوب القطاع.


وبذلك ارتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية العملية البرية بقطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 134، فيما ارتفع عدد الجنود القتلى منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى إلى 466.


وتتزايد خسائر جيش الاحتلال من لواء غفعاتي للمشاة ولواء الهندسة بعمليات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.


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