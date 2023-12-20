بدء ضخ المياه المحلاة إلى سكان غزة من محطات التحلية الإماراتية المقامة في رفح المصرية

أعلنت عملية الفارس الشهم 3 عن نجاح عملية الضخ الكامل للمياه المحلاة الى الأشقاء الفلسطينين في رفح داخل قطاع غزة من محطات تحلية المياه الإماراتية في رفح المصرية بعد أن تم مد خط الأنابيب من موقع محطات التحلية وبطول 900 متر، حيث قامت مصلحة المياه برفح الفلسطينية بسحب خط المياه من الحدود المصرية.

وجاء نجاح ضخ المياه إلى داخل القطاع في توقيت يعاني فيه سكان غزة من شح المياه المحلاة، حيث سيقوم خط المياه بتزويد مراكز الإيواء باحتياجاتها اليومية الضرورية من مياه الشرب.

وكانت معالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، دشنت بحضور عدد كبير من مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي 3 محطات تحلية مياه شيدتها الإمارات لهذا الغرض وبالتعاون مع جمهورية مصر العربية.

و ستعمل المحطات الثلاثة على تحلية نحو 600 ألف غالون يومياً، وضخها عبر الأنابيب إلى داخل قطاع غزة لتغطية احتياجات نحو 300 ألف نسمة.

ويأتي تدشين هذه المحطات ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية التي اطلقتها الدولة في الخامس من نوفمبرالماضي لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة حيث قامت بإرسال 115 طائرة منذ ذلك الوقت حملت المستشفى الميداني، ومحطات تحلية المياه، وأكثر 7,615 طن من المواد الغذائية والطبية والإغاثية.

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