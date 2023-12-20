4630 فلسطينيا اعتقلهم الاحتلال منذ 7 أكتوبر

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- Khaberni) خبرني - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى فجر الأربعاء 25 فلسطينيا على في الضّفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة، وأطفال.
وقالت الهيئة والنادي، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات، نابلس، رام الله، القدس، طولكرم، بيت لحم، الخليل، وسلفيت، وطوباس، رافقها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، واعتقال آخرين كرهائن.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى (4630)، وتشمل الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر.
MENAFN20122023000151011027ID1107632665
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