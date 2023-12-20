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4630 فلسطينيا اعتقلهم الاحتلال منذ 7 أكتوبر

12/20/2023 5:58:27 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى فجر الأربعاء 25 فلسطينيا على في الضّفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة، وأطفال.

وقالت الهيئة والنادي، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات، نابلس، رام الله، القدس، طولكرم، بيت لحم، الخليل، وسلفيت، وطوباس، رافقها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، واعتقال آخرين كرهائن.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى (4630)، وتشمل الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر.

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