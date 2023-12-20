البنوك الأوروبية تعتزم صرف 70 مليار يورو لمساهميها

قال أندريا إنيرا رئيس قطاع الرقابة المصرفية في البنك المركزي الأوروبي إن البنوك الأوروبية تعتزم صرف ما يصل إلى 70 مليار يورو (77 مليار دولار) لمساهميها بعد الأرباح الجيدة التي حققتها خلال العام الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إنريا القول إن «البنوك مربحة بشكل خاص، وهي تعتزم صرف توزيعات تتفق مع مستويات السنوات السابقة»، مضيفا أن الرقم «بسيط.. وأولي للغاية».

وذكرت بلومبرج أن القدرة على صرف توزيعات نقدية للمساهمين تعتبر أمر حيوي بالنسبة للقطاع الذي عانى من انخفاض قيمته لفترة طويلة. ويتوقع المساهمون الآن توزيعات نقدية كبيرة من البنوك بعد الأرباح الكبيرة التي حققتها بفضل زيادة أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وكالة بلومبرج أن توزيعات الأرباح مازالت جزءا طفيفا من رأسمال القطاع المصرفي. وتمتلك أكبر 10 بنوك في الاتحاد الأوروبي أكثر من 140 مليار يورو مما تحتاج إليه لتلبية القواعد التنظيمية للقطاع.

وقال إنريا في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن البنك المركزي يدرس ما إذا كانت هذه التوزيعات تتوافق مع تطورات رأسمال البنوك. وإذا ثبت ذلك فإنه لن يكون لدينا اعتراض على صرف التوزيعات.

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