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ارتفاع إمدادات النفط الروسي إلى الصين بنسبة 22% في الـ 11 شهراً

12/20/2023 5:58:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوضحت حسابات وكالة تاس الروسية للأنباء، بناءً على الإحصاءات التي نشرتها الإدارة العامة للجمارك في الصين الأربعاء، أن صادرات روسيا من النفط إلى الصين ارتفعت بنسبة 22% لتصل إلى 97.5 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وتقدر قيمة هذه الإمدادات بنحو 55 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 1% عما كانت عليه في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وتظل روسيا أكبر موردي النفط إلى الصين، تليها المملكة العربية السعودية (80 مليون طن) والعراق (54.1 مليون طن).

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