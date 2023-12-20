التضخم في المغرب 3.6% خلال نوفمبر على أساس سنوي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أفادت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط الأربعاء بأن معدل التضخم في المغرب بلغ في نوفمبر 3.6 بالمئة على أساس سنوي.
وواصل التضخم بذلك التباطؤ بعدما سجل 4.3 بالمئة في أكتوبر و4.9 بالمئة في سبتمبر.
وقالت المندوبية في إحصائياتها الشهرية إن الأسعار انخفضت خلال نوفمبر 0.3 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق «نتيجة تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بواقع 0.7 في المئة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية».
وأضافت أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية «سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا 3.6 في المئة خلال شهر نوفمبر الماضي نتيجة تزايد أثمان المواد الغذائية 7.6 في المئة وأثمان المواد غير الغذائية 0.7 في المئة».
وتشمل المواد غير الغذائية النقل والمطاعم والفنادق.
وتتحكم أسعار المواد الغذائية بالدرجة الأولى في أسعار التضخم في المغرب.
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