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التضخم في المغرب 3.6% خلال نوفمبر على أساس سنوي

12/20/2023 5:58:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفادت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط الأربعاء بأن معدل التضخم في المغرب بلغ في نوفمبر 3.6 بالمئة على أساس سنوي.

وواصل التضخم بذلك التباطؤ بعدما سجل 4.3 بالمئة في أكتوبر و4.9 بالمئة في سبتمبر.

وقالت المندوبية في إحصائياتها الشهرية إن الأسعار انخفضت خلال نوفمبر 0.3 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق «نتيجة تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بواقع 0.7 في المئة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية».

وأضافت أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية «سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا 3.6 في المئة خلال شهر نوفمبر الماضي نتيجة تزايد أثمان المواد الغذائية 7.6 في المئة وأثمان المواد غير الغذائية 0.7 في المئة».

وتشمل المواد غير الغذائية النقل والمطاعم والفنادق.

وتتحكم أسعار المواد الغذائية بالدرجة الأولى في أسعار التضخم في المغرب.

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