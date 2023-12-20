اسكتلندا تعتزم زيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع





تعتزم اسكتلندا زيادة الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة في البلاد، بهدف جمع حوالي 1.5 مليار جنيه استرليني (1.9 مليار دولار) لسد العجز في ميزانيتها.

وقالت شونا روبيسون نائب الوزير الأول أمام البرلمان الاسكتلندي، إن الحكومة تعتزم زيادة الحد الأقصى للضريبة من 47% إلى 48% وتجميد العتبة الضريبية لذوي الدخول المرتفعة عند مستوى 42%، وهو ما يعني ضم المزيد من دافعي الضرائب إلى هذه الفئة.

كما تعتزم الحكومة إيجاد فئة ضريبية جديدة بمعدل 45% لمن تتراوح دخولهم بين 75 ألفاً و125140 جنيهاً استرلينياً سنوياً.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المواطن الاسكتلندي الذي يزيد دخله على 28 ألف جنيه استرليني سنوياً يدفع ضرائب أكبر مما يدفع الذي يعيش في إنجلترا ويحقق الدخل نفسه.

وتقول الحكومة الاسكتلندية التي يقودها الحزب القومي الاسكتلندي إن هذه الضرائب ستساعد في تمويل المساعدات الاجتماعية للسكان الأفقر والمحافظة على المزايا الاجتماعية مثل الدراسة الجامعية المجانية للطلاب الاسكتلنديين، وصرف الأدوية مجاناً.

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