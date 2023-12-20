ارتفاع أسهم بيور هيلث 80% في أول تداوله بسوق أبوظبي

ارتفعت أسهم منصة بيور هيلث القابضة للرعاية الصحية في أبوظبي بما يصل إلى 80 بالمئة فوق سعر إدراجها في أول تداول لها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد جمع ما يقرب من مليار دولار في طرح عام أولي شمل 10 بالمئة من إجمالي رأس المال المصدر.

اضطلعت بيور هيلث بدور محوري في فحوص الكشف عن الإصابات بكوفيد-19 في الإمارات، وكان العمل على طرحها العام الأولي جاريا منذ سنوات. وهي أكبر مزود للرعاية الصحية في الإمارات ولديها خطط للنمو على المستوى الدولي.

وجرى تداول سهم بيورهيلث عند مستوى 6 دراهم بارتفاع 84% عند الإدراج مقابل السعر المعروض بالاكتتاب العام البالغ 3.26 درهم للسهم، قبل أن يتراجع ويتداول في نطاق 5.5 إلى 5.7 درهم.

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