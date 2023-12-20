ارتفاع أسهم بيور هيلث 80% في أول تداوله بسوق أبوظبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت أسهم منصة بيور هيلث القابضة للرعاية الصحية في أبوظبي بما يصل إلى 80 بالمئة فوق سعر إدراجها في أول تداول لها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد جمع ما يقرب من مليار دولار في طرح عام أولي شمل 10 بالمئة من إجمالي رأس المال المصدر.
اضطلعت بيور هيلث بدور محوري في فحوص الكشف عن الإصابات بكوفيد-19 في الإمارات، وكان العمل على طرحها العام الأولي جاريا منذ سنوات. وهي أكبر مزود للرعاية الصحية في الإمارات ولديها خطط للنمو على المستوى الدولي.
وجرى تداول سهم بيورهيلث عند مستوى 6 دراهم بارتفاع 84% عند الإدراج مقابل السعر المعروض بالاكتتاب العام البالغ 3.26 درهم للسهم، قبل أن يتراجع ويتداول في نطاق 5.5 إلى 5.7 درهم.
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