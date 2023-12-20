845 مليار درهم الأصول المصرفية الإسلامية في الإمارات 2022

أصدر مصرف الإمارات المركزي تقرير المالية الإسلامية لدولة الإمارات لعام 2023، والذي سلط الضوء على المالية الإسلامية المستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الدولة، تماشياً مع عام الاستدامة واستضافة مؤتمر الأطراف "كوب 28"، مؤكداً أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية مثل 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة بما يعادل 845 مليار درهم في عام 2022.

واستعرض التقرير أداء مختلف القطاعات المالية الإسلامية، ومبادرات ونشاطات المالية الإسلامية وفي مجال الاستدامة على مستوى دولة الإمارات والعالم، بالإضافة إلى الأطر التشريعية والرقابية والحوكمة الشرعية، واستراتيجيات الاستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية، والفرص والتحديات المتعلقة بها.



وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي في الكلمة الافتتاحية للتقرير أن دعم تطوير قطاع المالية الإسلامية جزء أساسي من نهج دولة الإمارات لتعزيز النمو المستدام في القطاع المالي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل مستدام.

كما بيّن أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية جزء من الصناعة المالية في دولة الإمارات، حيث مثل 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة بما يعادل 845 مليار درهم في عام 2022، تمثل أصول النوافذ الإسلامية منها 25% بما يعادل 214 مليار درهم، بالإضافة إلى قطاع التكافل وإصدارات الصكوك. وقال: " تؤدي البنوك الإسلامية دوراً مهماً في تطوير وتنفيذ خطط التمويل المستدام والمواءمة مع أهداف الاستدامة على مستوى القطاع المالي، حيث تعمل جميع البنوك الإسلامية في دولة الإمارات وفق استراتيجيات شاملة تدعم الاستدامة، والتي تغطي الجوانب التنظيمية والرقابية وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى إصدار الهيئة الشرعية العليا للإرشادات التوجيهية المتعلقة بالاستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية."



وأضاف: "سنواصل جهودنا لدعم وتطوير قطاعات المالية الإسلامية والاستدامة لتعزيز حضورها ومشاركتها الفعالة في هذا المجال."

كما استعرض التقرير المؤشرات والبيانات المتعلقة بالمالية الإسلامية في دولة الإمارات، حيث وصل عدد المصارف الإسلامية التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية إلى 8 مصارف إسلامية، بينما وصل عدد المؤسسات التي تمارس جزءاً من أعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال النوافذ الإسلامية إلى 16 نافذة إسلامية، وعدد شركات التمويل الإسلامي إلى 9 شركات. وبلغ عدد شركات التأمين التكافلي إلى 10 شركات، بلغت قيمة الأقساط المكتتبة فيها 4 مليارات درهم في عام 2022. وبلغت قيمة الصكوك المصدرة 217 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023.

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