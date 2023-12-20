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هجوم سيبراني يخترق موقع شركة «كيتكو» لتجارة الذهب في أمريكا

12/20/2023 5:58:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت شركة «كيتكو ميتلز»، المتخصصة في بيع المعادن النفيسة في أمريكا الشمالية وتكرير الذهب، أن حادثاً يتعلق بالأمن السيبراني تسبب في تعطل موقعها ومتجرها الإلكترونيين.

ولم يؤثر الحادث على بطاقات الائتمان والمعلومات المالية للعملاء التي تتعامل معها جهة خارجية، وفقاً لشخص أجاب على خط خدمة العملاء بالشركة. وأشار هذا الشخص إلى أنهم سيجرون تحقيقاً خلال الـ24 إلى الـ48 ساعة المقبلة للتأكد من عدم تأثر أي شيء آخر بذلك الحادث.

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني: «علقنا خدمات موقعنا الإلكتروني مؤقتاً كإجراء احترازي، وفريقنا يعمل بجد لمعالجة الأمر».

جدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني استمر في عرض مؤشر الأسعار الفورية القياسية للذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم.

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