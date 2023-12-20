الأسهم الأوروبية تواصل الارتفاع.. واليابانية عند أعلى مستوى في 5 أشهر

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة في أعقاب بيانات عن تباطؤ التضخم في بريطانيا وألمانيا في حين أدى ارتفاع أسعار السلع الأولية إلى صعود أسهم الموارد.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 0.3 بالمئة خلال التداولات، وكانت أسهم قطاعي الطاقة والاتصالات أكبر الرابحين.

وأظهرت بيانات تراجعاً لأسعار المنتجين في ألمانيا بأكثر من المتوقع في نوفمبر، كما انخفض التضخم في بريطانيا الشهر الماضي أكثر من المتوقع بكثير إلى المستوى المتدني الذي سجله التضخم الأساسي في سبتمبر 2021، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة والمؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.3 بالمئة.

وصعدت أسهم الطاقة 1.1 بالمئة وأسهم الموارد الأساسية 0.4 بالمئة بفعل ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية.

وقفز سهم تليفونيكا 6.3 بالمئة مع استعداد الحكومة الإسبانية للاستحواذ على نحو 10 بالمئة من أسهم شركة الاتصالات العملاقة.

وهبط سهم دويتشه بوست 1.3 بالمئة بعدما خفضت نظيرتها الأمريكية فيديكس توقعات إيرادات العام ككل وأعلنت أرباحاً فصلية أقل من المتوقع.





اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني عند أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر مع تلاشي الحذر إزاء موقف بنك اليابان المركزي بشأن السياسة بعد عدم تقديمه أي تلميحات عن موعد التخلي عن سياسة سعر الفائدة السلبي.

وارتفع نيكاي 1.37 بالمئة ليغلق عند 33675.94 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من يوليو. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.67 بالمئة إلى 2349.38 نقطة.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في معهد توكاي طوكيو للأبحاث «لم تكن هناك إشارة من محافظ بنك اليابان (كازو) أويدا بشأن توقيت الخروج من سياسة سعر الفائدة السلبي للبنك».

وأضاف «كانت التكهنات بشأن تحول في سياسة بنك اليابان تؤثر على السوق اليابانية، ولهذا السبب كان أداء الأسهم المحلية أقل من نظيراتها الأمريكية. والآن تضاءل هذا الحذر».

وأبقى بنك اليابان على سياسته النقدية فائقة التيسير أمس الثلاثاء في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.

وقال شوجي هوسوي كبير الخبراء الاستراتيجيين في شركة دايوا للأوراق المالية إن المؤشر نيكاي ارتفع لأن المستثمرين الذين راهنوا على انخفاض الأسهم قبل قرار بنك اليابان اشتروا الأسهم مرة أخرى.

وصعد سهم فاست ريتيلينج المالكة لعلامة يونيكلو التجارية للملابس 3.92 بالمئة مقدماً أكبر دعم للمؤشر نيكاي.

وقفز سهم شين إتسو كيميكال لتصنيع رقائق السيليكون 4.08 بالمئة، وصعد سهم دايكن إندستريز لصناعة مكيفات الهواء 3.1 بالمئة.

وارتفع قطاع الشحن 3.16 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين بين 33 مؤشراً فرعياً للقطاعات في بورصة طوكيو.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز