عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية النيوزيلندي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي وينستون بيترز، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية النيوزيلندي، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها في المجالات كافة.

واستعرض الوزيران مسارات التعاون الثنائي وسبل تنميته وتطويره في مجالات عدة، منها التنموية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي وينستون بيترز، مجمل الأوضاع في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا والحرص المشترك على استثمار الفرص المتاحة كافة لتعزيزها وتنمية أطر التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويدعم أهدافهما التنموية.

من جانبه أعرب معالي وينستون بيترز، عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة.

وتقدم معاليه بالتهنئة إلى سموه على النجاح الباهر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي استضافته دولة الإمارات مؤخرا، مشيدا بما شهده من مخرجات متميزة وفي مقدمتها "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي يشكل تحولا نوعيا في مسيرة العمل المناخي العالمي.

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