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الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد

12/20/2023 5:58:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفادت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء بأن الحكومة قدمت استقالتها لأمير البلاد الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح بعد وقت قصير من أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.

وذكرت الوكالة أن الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نجل الأمير الراحل قدم استقالة الحكومة للشيخ مشعل.

وبحسب خبراء دستوريين، جرى العرف على أن تقدم الحكومة استقالتها عقب اختيار أمير جديد للبلاد، حيث يقوم الأمير بتكليفها مرة أخرى أو اختيار حكومة جديدة.

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