الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد

(MENAFN
- Al-Bayan)
أفادت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء بأن الحكومة قدمت استقالتها لأمير البلاد الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح بعد وقت قصير من أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.
وذكرت الوكالة أن الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نجل الأمير الراحل قدم استقالة الحكومة للشيخ مشعل.
وبحسب خبراء دستوريين، جرى العرف على أن تقدم الحكومة استقالتها عقب اختيار أمير جديد للبلاد، حيث يقوم الأمير بتكليفها مرة أخرى أو اختيار حكومة جديدة.
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