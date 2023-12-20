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مكتوم بن محمد: بقيادة مشعل الأحمد تدخل الكويت مرحلة جديدة في مسيرتها

12/20/2023 5:58:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح بمناسبة أداءه اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «نبارك لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أداء اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت، بقيادة سموّه تدخل الكويت مرحلةً جديدة في مسيرتها، نتمنى لسموّه التوفيق في تحقيق المزيد من التنمية والتطور للكويت، وندعو الله أن يديم على الكويت قيادةً وشعباً الازدهار والأمن والسداد.».

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