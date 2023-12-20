«التوطين» تدعو الشركات إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها للعام 2023، والمتمثلة بتحقيق معدلات التوطين بنسبة نمو 2% في وظائفها المهارية وذلك قبل نهاية ديسمبر الجاري، تجنباً للمساهمات المالية على الشركات غير الملتزمة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للشركات التي لم تحقق التزاماتها بعد الاستفادة من منصة "نافس"، لاختيار الكفاءات الإماراتية المؤهلة في مختلف المجالات لشغل الوظائف المطلوبة.

وأشادت الوزارة بالتزام بأكثر من 18 ألف شركة بتوظيف المواطنين وقرارات وسياسات التوطين، حيث ستحصل الشركات الملتزمة والمنضمة لعضوية نادي شركاء التوطين على مزايا حصرية تشمل تخفيض رسوم الوزارة بنسب تصل إلى 80% والأولوية في نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية.

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