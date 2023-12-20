محمد بن راشد: نبارك لأخي مشعل الأحمد أداءه اليمين الدستورية أميراً للكويت

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أدائه اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «نبارك لأخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أداء اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت .. دعواتنا له بالتوفيق والسداد في حكم البلاد .. ودعواتنا للكويت وشعبها بمسيرة جديدة من التقدم والرقي تحت قيادته الحكيمة .. نسأل الله أن يوفقه لكل خير .. وأن يديم المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.».
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