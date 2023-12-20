محمد بن راشد: نبارك لأخي مشعل الأحمد أداءه اليمين الدستورية أميراً للكويت

هنأ

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أدائه اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت.



وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «نبارك لأخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أداء اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت .. دعواتنا له بالتوفيق والسداد في حكم البلاد .. ودعواتنا للكويت وشعبها بمسيرة جديدة من التقدم والرقي تحت قيادته الحكيمة .. نسأل الله أن يوفقه لكل خير .. وأن يديم المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز