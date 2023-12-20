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حمدان بن محمد يبارك لمشعل الأحمد توليه الحكم في الكويت

12/20/2023 5:58:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للشيخ مشعل
الأحمد الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار بالبلاد.

وكتب سموه في تدوينة على منصة "إكس":
نبارك لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار بالبلاد ... ندعو الله عز وجل بأن يلهمكم السداد والتوفيق وأن يديم على شعب دولة الكويت الشقيق التقدم والرخاء"


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