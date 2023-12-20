الباندا حيوان اجتماعي!

MENAFN - Khaberni) خبرني - الباندا، التي يُعتقد في كثير من الأحيان أنها حيوانات منعزلة، هي في الواقع أكثر اجتماعية مما كان يُعتقد سابقاً، وفقاً لدراسة نشرت في مجلة «Ursus» التابعة للرابطة الدولية لأبحاث وإدارة الدب.

ووجد الباحثون من جامعة ولاية ميشيغان أنَّ حيوانات الباندا في محمية وولونغ الطبيعية في الصين تستخدم الأشجار ذات الرائحة كشكل من أشكال وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت الدراسة أن الباندا تنخرط في سلوكيات اجتماعية، خاصة خلال مواسم التزاوج، وتستخدم علامات الرائحة لتوصيل معلومات حول هويتها وحجمها واستعدادها للتزاوج.