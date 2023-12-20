(MENAFN
- Palestine News Network )
في اليوم الـ75 من العدوان على غزة، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة، تركزت فجر اليوم الأربعاء، على جباليا، وخان يونس شمال ووسط القطاع
استشهد الشاب .باسل وجية عبد العفو المحتسب (28 عاما)، متأثرا باصابته برصاص الاحتلال، أثناء قيادته مركبته عند مدخل بيت عينون، شمال الخليل.
دولة الاحتلال تعرض وقف القتال في غزة” لمدة أسبوع واحد على الأقل كجزء من صفقة جديدة لجعل حماس تإطلق سراح أكثر من ثلاثين رهينة تحتجزهم الحركة.
أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل ضابط في اشتباكات مع فصائل المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.وبذلك يرتفع إجمالي عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 465،
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، الأربعاء، غائما جزئيا الى غائم
ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، حيث تبقى الأجواء باردة في المناطق الجبلية باردة نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية
معتدلة الى نشطة السرعة
MENAFN20122023000205011050ID1107632565
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