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موجز11

12/20/2023 5:42:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) في اليوم الـ75 من العدوان على غزة، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة، تركزت فجر اليوم الأربعاء، على جباليا، وخان يونس شمال ووسط القطاع



استشهد الشاب .باسل وجية عبد العفو المحتسب (28 عاما)، متأثرا باصابته برصاص الاحتلال، أثناء قيادته مركبته عند مدخل بيت عينون، شمال الخليل.

دولة الاحتلال تعرض وقف القتال في غزة” لمدة أسبوع واحد على الأقل كجزء من صفقة جديدة لجعل حماس تإطلق سراح أكثر من ثلاثين رهينة تحتجزهم الحركة.


أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل ضابط في اشتباكات مع فصائل المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.وبذلك يرتفع إجمالي عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 465،


توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، الأربعاء، غائما جزئيا الى غائم
ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، حيث تبقى الأجواء باردة في المناطق الجبلية باردة نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية
معتدلة الى نشطة السرعة


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