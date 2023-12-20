Wednesday, 20 December 2023 04:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رويترز: محادثات مكثفة بشأن هدنة ثانية في غزة

12/20/2023 5:42:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) لندن/PNN- قال مصدر مطلع لـ"رويترز"، إن محادثات مكثفة تُجرى بشأن هدنة ثانية محتملة في غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تصر على إدراج الرهائن من النساء والرجال الأكثر ضعفا في قائمة من سيتم إطلاق سراحهم.

وأوضح المصدر، أن ممثلين يبحثون من هم الرهائن والسجناء الذين يمكن إطلاق سراحهم في أي اتفاق حول غزة

MENAFN20122023000205011050ID1107632563

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث