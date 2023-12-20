رويترز: محادثات مكثفة بشأن هدنة ثانية في غزة

رويترز: محادثات مكثفة بشأن هدنة ثانية في غزة
التاريخ
12/20/2023 5:42:35 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
لندن/PNN- قال مصدر مطلع لـ"رويترز"، إن محادثات مكثفة تُجرى بشأن هدنة ثانية محتملة في غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تصر على إدراج الرهائن من النساء والرجال الأكثر ضعفا في قائمة من سيتم إطلاق سراحهم.
وأوضح المصدر، أن ممثلين يبحثون من هم الرهائن والسجناء الذين يمكن إطلاق سراحهم في أي اتفاق حول غزة
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