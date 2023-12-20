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الاحتلال يشرع بهدم منشآت سكنية في الجفتلك بالأغوار

12/20/2023 5:42:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار/PNN-
شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم منشآت سكنية في قرية الجفتلك بالأغوار الوسطى.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال شرع بهدم منشأة سكنية تعود للمواطن مجدي الضامن، بحجة البناء دون ترخيص.

يتبع...

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