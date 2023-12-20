الاحتلال يشرع بهدم منشآت سكنية في الجفتلك بالأغوار

الاحتلال يشرع بهدم منشآت سكنية في الجفتلك بالأغوار
التاريخ
12/20/2023 5:42:35 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الأغوار/PNN-
شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم منشآت سكنية في قرية الجفتلك بالأغوار الوسطى.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال شرع بهدم منشأة سكنية تعود للمواطن مجدي الضامن، بحجة البناء دون ترخيص.
يتبع...
MENAFN20122023000205011050ID1107632562
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.