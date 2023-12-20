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النخالة: تبادل الأسرى مع إسرائيل سيتم عبر مبدأ الكل مقابل الكل

12/20/2023 5:42:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، اليوم الأربعاء، إن تبادل الأسرى مع إسرائيل سيتم عبر مبدأ "الكل مقابل الكل" بعملية سياسية تتفق عليها كل القوى الفلسطينية.

ولفت النخالة إلى أن وفدا من الحركة برئاسة الأمين العام سيتوجه للقاهرة خلال أيام بناء على دعوة رسمية مصرية، حيث سيناقش سبل وقف العدوان وصفقة تبادل.

وأكد النخالة أن حركة الجهاد ستتوجه إلى القاهرة برؤية واضحة هي "وقف العدوان وانسحاب قوات العدو من قطاع غزة وإعادة الإعمار".

وأكد النخالة أن تبادل الأسرى سيتم عبر مبدأ الكل مقابل الكل بعملية سياسية تتفق عليها القوى الفلسطينية وعلى رأسها حماس.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المقيم في قطر إسماعيل هنية وصل إلى القاهرة الأربعاء لإجراء مفاوضات بشأن إعلان هدنة في الحرب الدائرة في غزة بين الحركة وإسرائيل وتبادل أسرى.

وقالت الحركة في بيان إن هنية وصل إلى العاصمة المصرية "لإجراء مفاوضات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة والعديد من الملفات الأخرى".

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