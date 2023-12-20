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بالفيديو - عملية جديدة بالخليل ضد جنود الاحتلال واستشهاد المنفذ

12/20/2023 5:41:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد منفذ محاولة دهس استهدفت جنودا إسرائيليين بالقرب من مستوطنة كريات أربع بالخليل وفقا لما نقلت الجزيرة عن هيئة البث الاسرائيلية

واضافت هيئة البث الاسرائيلية ان محاولة دهس الجنود الاسرائيليين حالت دون وقوع اصابات

فيما أفاد مراسل الجزيرة مسبقا بإصابة سائق سيارة فلسطيني عند مدخل مستوطنة كريات أربع بالخليل "إثر اشتباه في محاولة دهسه جنودا".

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