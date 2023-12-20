الحكومة: تثبيت سعر الخبز وأسطوانة الغاز وزيادة مخصصات الدعم النقدي الموحد العام المقبل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير المالية محمد العسعس استمرار الحكومة في تثبيت سعر مادة الخبز وأسطوانة الغاز العام المقبل.

وقال العسعس خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة أمام مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن مخصصات دعم السلع الاستراتيجية في موازنة عام 2024 بلغت نحو 289 مليون دينار، منها 63 مليون دينار لدعم أسطوانة الغاز.

وأضاف أنه تم زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية/ الدعم النقدي الموحد لتصل إلى 262 مليون دينار لدعم الأسر ذات الدخل المحدود.