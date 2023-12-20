الحكومة: تثبيت سعر الخبز وأسطوانة الغاز وزيادة مخصصات الدعم النقدي الموحد العام المقبل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير المالية محمد العسعس استمرار الحكومة في تثبيت سعر مادة الخبز وأسطوانة الغاز العام المقبل.
وقال العسعس خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة أمام مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن مخصصات دعم السلع الاستراتيجية في موازنة عام 2024 بلغت نحو 289 مليون دينار، منها 63 مليون دينار لدعم أسطوانة الغاز.
وأضاف أنه تم زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية/ الدعم النقدي الموحد لتصل إلى 262 مليون دينار لدعم الأسر ذات الدخل المحدود.
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