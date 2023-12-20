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العسعس: مضاعفة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي

12/20/2023 5:41:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف وزير المالية محمد العسعس مضاعفة مخصصات دعم التعليم الجامعي لأبنائنا غير المقتدرين (صندوق الطالب المحتاج) والاستمرار في دعم الجامعات الحكومية والمكرمة الملكية السامية لأبناء العسكريين والمعلمين، ودعم مخصصات التغذية المدرسية.

وقال العسعس خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة أمام مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الحكومة أولت اهتماما كبيرا لرفع مستوى التعليم، حيث تم زيادة مخصصات التعليم في عام 2024 بارتفاع مقداره نحو 91 مليون دينار عن عام 2023 لتبلغ نحو 1436 مليون دينار.


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