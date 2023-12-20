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بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الثانية 2023

12/20/2023 5:41:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حقّق فريق بنك الإسكان لقب بطولة البنوك الكروية الثانية 2023 التي نظمها البنك المركزي الأردني وذلك بفوزه على نظيره فريق بنك الأردن بنتيجة (4-3) في المباراة النهائية، حيث توّج عطوفة الدكتور عادل الشركس محافظ البنك المركزي فريق البنك، بحضور ممثلين عن إدارة البنكين. وقد حصل بنك الإسكان بالإضافة إلى فوز فريقه باللقب على جائزة أفضل حارس في البطولة.
جاء ذلك في اختتام بطولة البنوك الكروية الثانية، والتي أطلقها البنك المركزي الأردني بتنظيم من قبل لجنة النشاط الاجتماعي للبنك المركزي الأردني. وأشادت الفرق المشاركة بالتنظيم المميز للبطولة حيث شهدت النسخة الثانية التي انطلقت منافساتها بشهر أيلول الماضي مشاركة (19) فريق من مختلف البنوك العاملة في الأردن.




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