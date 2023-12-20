الحكومة: 74 مليون دينار لتحفيز وتنشيط السياحة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف وزير المالية محمد العسعس رصد مبلغ 74 مليون دينار ضمن موازنة وزارة السياحة والآثار لتحفيز وتنشيط السياحة.

وقال العسعس خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة أمام مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن ذلك يهدف لإتمام جاهزيتها لانطلاقة جديدة بعد التعافي من الظروف الإقليمية التي ألقت بظلالها على هذا القطاع ونظرا لما تتمتع به المملكة من إمكانيات سياحية جاذبة، ولأهمية هذا القطاع كصناعة رئيسية في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.