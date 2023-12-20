الحكومة: 74 مليون دينار لتحفيز وتنشيط السياحة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف وزير المالية محمد العسعس رصد مبلغ 74 مليون دينار ضمن موازنة وزارة السياحة والآثار لتحفيز وتنشيط السياحة.
وقال العسعس خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة أمام مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن ذلك يهدف لإتمام جاهزيتها لانطلاقة جديدة بعد التعافي من الظروف الإقليمية التي ألقت بظلالها على هذا القطاع ونظرا لما تتمتع به المملكة من إمكانيات سياحية جاذبة، ولأهمية هذا القطاع كصناعة رئيسية في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
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