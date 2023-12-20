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الاحتلال يستهدف طلبة مدرسة جالود جنوب نابلس

12/20/2023 5:41:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدرسة جالود الأساسية المختلطة في جنوب نابلس، بقنابل الصوت.


وقال رئيس مجلس قروي جالود رائد الحج محمد في اتصال هاتفي مع "وفـــا "، إن قوات الاحتلال استهدفت الطلبة بقنابل الصوت، أثناء خروجهم من المدرسة عقب تقديمهم الامتحانات، دون وقوع إصابات.


وأضاف أن الاحتلال ينتشر في المنطقة الجنوبية من القرية، قرب البؤرتين الاستعماريتين "احيا"، و"يش كودش".


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