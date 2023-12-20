الاحتلال يستهدف طلبة مدرسة جالود جنوب نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدرسة جالود الأساسية المختلطة في جنوب نابلس، بقنابل الصوت.
وقال رئيس مجلس قروي جالود رائد الحج محمد في اتصال هاتفي مع "وفـــا "، إن قوات الاحتلال استهدفت الطلبة بقنابل الصوت، أثناء خروجهم من المدرسة عقب تقديمهم الامتحانات، دون وقوع إصابات.
وأضاف أن الاحتلال ينتشر في المنطقة الجنوبية من القرية، قرب البؤرتين الاستعماريتين "احيا"، و"يش كودش".
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