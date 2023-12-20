الاحتلال يستولي على 5 دونمات في بيت لحم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على أرض لشق طريق استيطانية في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.



وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية بأن "قوات الاحتلال استولت على خمسة دونمات في أحواض (5) المروج، و(4) كعيبانة، وأم النفوس، ووعر خريتون، ومحارب، والعقبان، تحت القرارين العسكريين رقمي 5/ 26/ ت، و52/23/ م.د، من أجل شق طريق استعماري، يربط بين مستعمرتي "ازدبار" و"نوكديم"، الجاثمتين على أراضي الفلسطينيين".



وأشار بريجية إلى أن هذا الإجراء الاستعماري سيشكل خطرًا كبيرًا من حيث الاستيلاء على المئات من الدونمات، ومنع أصحاب الأرض من الوصول إليها.

