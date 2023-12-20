الوكيل ينشر نص خطاب الموازنة كاملا
التاريخ
12/20/2023 5:41:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ألقى وزير المالية محمد العسعس، اليوم الأربعاء، خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2024، أمام مجلس النواب.
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