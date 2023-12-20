الجهاد الإسلامي: وفد من الحركة يتوجه للقاهرة خلال أيام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة إن وفدا من الحركة برئاسة الأمين العام سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة خلال أيام، مشيرا إلى أن الوفد سيناقش خلال الزيارة -التي تأتي بناء على دعوة رسمية مصرية- "سبل وقف العدوان وصفقة تبادل".
وأضاف النخالة "سنتوجه للقاهرة برؤية واضحة هي وقف العدوان وانسحاب قوات العدو من قطاع غزة وإعادة الإعمار"، مؤكدا أن تبادل الأسرى سيتم عبر مبدأ "الكل مقابل الكل" بعملية سياسية تتفق عليها القوى الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس.
واليوم، وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى القاهرة على رأس وفد من قيادات الحركة، لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل.
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