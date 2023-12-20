الجهاد الإسلامي: وفد من الحركة يتوجه للقاهرة خلال أيام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة إن وفدا من الحركة برئاسة الأمين العام سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة خلال أيام، مشيرا إلى أن الوفد سيناقش خلال الزيارة -التي تأتي بناء على دعوة رسمية مصرية- "سبل وقف العدوان وصفقة تبادل".



وأضاف النخالة "سنتوجه للقاهرة برؤية واضحة هي وقف العدوان وانسحاب قوات العدو من قطاع غزة وإعادة الإعمار"، مؤكدا أن تبادل الأسرى سيتم عبر مبدأ "الكل مقابل الكل" بعملية سياسية تتفق عليها القوى الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس.



واليوم، وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى القاهرة على رأس وفد من قيادات الحركة، لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

