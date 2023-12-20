التعليم العالي: 60 ألف طالب تقدموا لغاية الآن بطلبات المنح والقروض الجامعية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - براءة الشلالدةقال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب إن عدد الطلبات الإلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024 بلغت لغاية الآن 60 ألفا طلباً .



وأوضح لـ "الوكيل الاخباري" أنه لا قرار حتى الآن بتمديد فترة تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024 .



علماً أن التقديم سيستمر لغاية الساعة 12 من مساء يوم الأربعاء الموافق 27-12-2023 من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات. رابط

