الملك يهنئ أمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني أخاه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة توليه مقاليد الحكم.



وأكد جلالته في برقية تهنئة بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها بهذه المناسبة الحرص على الاستمرار في تعزيز وتمتين العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتوسيع فرص التعاون في شتى الميادين.



وقال جلالة الملك في البرقية "إنني على ثقة، بأن سموكم ستواصلون قيادة مسيرة التقدم والرفعة في دولة الكويت الشقيقة بكل حكمة، والتي رسخها المغفور له، بإذن الله، الراحل الكبير سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، وستمضون قدما في تعزيز وحدة الصف العربي وخدمة الأمتين العربية والإسلامية".



وشدد جلالته على الحرص الكامل على إدامة التنسيق الوثيق بين الأردن والكويت إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لمصالحهما وخدمة للقضايا العربية والإسلامية.



وأعرب جلالة الملك عن تمنياته لسمو أمير دولة الكويت بالتوفيق في خدمة الكويت الشقيقة وشعبها العزيز.