أقصر نهار وأطول ليل .. الجمعة القادمة تصادف بداية مربعانية الشتاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن يوم الجمعة الموافق 22 كانون الأول 2023 يصادف موعد الانقلاب الشتوي لموسم 2023/2024 عند الساعة السادسة و 27 دقيقة صباحاً، حيث تشرق الشمس في هذا اليوم عند الساعة السابعة و32 دقيقة من الزاوية الجنوبية الشرقية ومقدارها 117°، وتغرب في الزاوية الجنوبية الغربية ومقدارها 243° عند الساعة الخامسة و36 دقيقة مساءً، بحيث يسجل هذا اليوم أقصر نهار وأطول ليل ويكون عدد ساعات النهار لهذا اليوم 10 ساعات و3 دقائق فيما يبلغ عدد ساعات الليل 13 ساعة و57 دقيقة.



وأضاف آل خطاب انه ومع بداية الانقلاب الشتوي تبدأ مربعانية الشتاء لهذا الموسم 2023/2024 والتي تشكل أمطارها بشكل عام ما نسبته 30 % من مجموع الموسم المطري العام على مستوى المملكة، حيث تعتبر هذه الأيام أبرد أيام السنة والتي تتميز عادةً بالبرد الشديد وتشكل الصقيع، خاصة إذا هبت على المنطقة رياح شرقية باردة جدا وجافة مرافقة للمرتفع الجوي السيبيري، فيما قد تشهد امطار غزيرة واحياناً تساقط للثلوج وحالات انجماد إذا تأثرت المنطقة بكتل هوائية باردة ورطبة من أصل قطبي مع رياح شمالية غربية الى غربية مصاحبة لمنخفض جوي سطحي، والتي كان آخرها في مربعانية موسم 2021/2022 حيث شهدت تساقطاً للثلوج خلال أيام المربعانية فوق أغلب المرتفعات الجبلية من المملكة.



وتشير الدراسات في إدارة الأرصاد الجوية بأن اعلى مجموع مطري شهدته محطة رصد مطار عمان المدني خلال مائة عام ماضي خلال فترة المربعانية كان في موسم 1973/1974 وبلغ 215 ملم محققة ما نسبته 87% من معدلها الموسمي، فيما كان أقل مجموع مطري لها خلال المربعانية 0.6 ملم في موسم 2013/2014.



وافاد بأن الدراسات الإحصائية المناخية لفترة المربعانية تشير إلى أن المعدل العام لدرجة الحرارة العظمى لهذه الفترة محسوباً للفترة (1991-2020) يبلغ في مطار عمان المدني 13.1 درجة مئوية، فيما يبلغ المعدل العام لدرجة الحرارة الصغرى 4.6 درجة مئوية، كما يبلغ المعدل العام للأمطار 78 ملم، ويبين السجل المناخي أن أعلى درجة حرارة عظمى سجلت في مطار عمان المدني بلغت (26.3) درجة مئوية بتاريخ 23/12/1963 وأقل درجة حرارة صغرى 7.5 درجة مئوية تحت الصفر المئوي بتاريخ 2 كانون ثاني 1973.



اما على مستوى المملكة وخلال فترة المربعانية فقد بلغت أعلى درجة حرارة عظمى مسجلة 31.5 درجة مئوية بتاريخ 03/01/1959 في محطة رصد العقبة، فيما سجلت اقل درجة حرارة صغرى في محطة الشوبك بلغت (14.0-) درجة مئوية بتاريخ 07/01/1992.



والجدير بالذكر بان مجاميع امطار مربعانية الموسم الماضي 2022/2023 انتهت بمجاميع امطار ضعيفة في اغلب مناطق المملكة حيث لم تشكل من امطار المربعانية سوى 8% في المناطق الشمالية والوسطى بما فيها الاغوار الشمالية، فيما شكلت (15%-19%) في المناطق الشرقية والوسطى الشرقية بما فيها الأغوار الوسطى، فيما كانت الهطولات في فترة المربعانية دون معدلاتها بقليل في المناطق الجنوبية الغربية والاغوار الجنوبية بنسب تراوحت (24%-29%) من معدلها لنفس الفترة، فيما شهدت المناطق الجنوبية (الجفر، معان، القطرانة) أعلى أداء في مربعانية الموسم محققة ما نسبته 73% من معدلها الموسمي العام.

