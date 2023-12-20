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مجلس النواب يحيل الموازنة إلى لجنته المالية

12/20/2023 5:41:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحال مجلس النواب اليوم الأربعاء مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، على اللجنة المالية النيابية.
وحدد المجلس، 10 دقائق لأعضاء مجلس النواب، و20 للكتلة البرلمانية في مناقشات الموازنة.




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