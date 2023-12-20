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الأرصاد: نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة ببعض المناطق لمدة 48 ساعة

12/20/2023 4:29:21 AM
(MENAFN- Youm7)

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد غدا الخميس، لنشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة.


كما تتوقع خريطة التنبؤات الجوية، أن يستمر
نشاط الرياح
حتى الجمعة، لتتعرض البلاد لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.


ويشهد اليوم الأربعاء، شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة احيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.


كما يشهد اليوم طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.


وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14.








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