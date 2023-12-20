مدبولى يشهد اتفاقية لتطوير الهيدروجين الأخضر باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار

المرحلة الأولى من المشروع تنتج 600 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مراسم توقيع اتفاقية إطارية لتطوير مشروع فى مجال الهيدروجين الأخضر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بين كل من: صندوق مصر السيادى، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومطور المشروع شركة "أكوا باور" السعودية؛ وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وماركو أرتشيلى، الرئيس التنفيذى لشركة "أكوا باور"، ووليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.





ووقع الاتفاقية عن الجانب المصرى كل من الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة صباح مشالى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وأحمد سعد، المدير التنفيذى للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وعن شركة "أكوا باور" كل من إدريس بيراهو، نائب الرئيس لتطوير الأعمال، ورئيس قطاع الهيدروجين الأخضر، والمهندس حسن أمين، المدير الإقليمى للشركة فى مصر.





وعقب التوقيع، أشار الدكتور محمد شاكر إلى أنه وفقًا للاتفاقية التى تم توقيعها اليوم سيتم وضع خطة عمل لتطوير المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، وبإجمالى استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار أمريكى، مع نيّة التوسع لتطوير المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية قدرها 2 مليون طن سنويًا.





من جانبه، أعرب ماركو أرتشيلى، الرئيس التنفيذى لشركة "أكوا باور" عن سعادة الشركة بإتاحة خبراتها فى مجال الهيدروجين الأخضر فى هذه السوق الجديدة الناشئة فى مصر، مشيدًا بما تم من شراكة فى هذا الصدد، لإنتاج وقود المستقبل، الذى سيحظى بطلبٍ كبير فى أوروبا وباقى دول العالم، مؤكدًا تمتع مصر بإمكانات تؤهلها لتصبح واحدة من أكبر منتجى الهيدروجين الأخضر فى العالم.





وأضاف ماركو أرتشيلي: مع هذا المشروع الجديد، يصل إجمالى عدد مشروعات "أكوا باور" قيد التشغيل أو قيد الإنشاء أو فى مرحلة متقدمة من التطوير فى جمهورية مصر العربية إلى 5 مشروعات تعتمد جميعها على الطاقة الجديدة والمتجددة. ‎



